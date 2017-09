Je zima. Teplárny zatopily pod kotly

Karlovarský kraj - Letošní počasí je nepředvídatelné. Zatímco koncem prázdnin nás mořily tropy a teplota stoupala do závratných výšek, září se představilo v naprosto jiné kondici.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Babí léto si zatím dává načas a zima, déšť, a někdy dokonce i ranní mrazíky nás téměř sunou do sychravého listopadu. A popostrčilo i topnou sezonu, protože teplota v bytech klesla pod únosnou mez. Ústřední topení ale v panelácích prakticky ve všech karlovarských čtvrtích zahřívá majitele bytů už od 6. září.



„V tu dobu klesly průměrné denní teploty pod 13 stupňů a až na několik dnů, kdy se zase zvedla na 15 stupňů, je nyní stabilně kolem 13 stupňů. A to je limitní hodnota,“ vysvětlil letošní brzké podzimní zahájení topné sezony Roman Miarka, prokurista společnosti Karlovarská teplárenská.

V Karlových Varech stojí jeden gigajoul tepla v průměru 650 korun. Domácnost protopí přibližně 650 gigajoulů ročně, za teplo tak zaplatí přes 19 tisíc korun ročně. Tato suma se ale podle Romana Miarky různí podle toho, jakou spotřebu rodina má. Někdo totiž topí hodně, jiní mají rádi v bytě chladněji. O pět procent podražilo teplo pro konečné odběratele v Ostrově od 1. září. Toto zdražení představuje nárůst nákladů na vytápění pro průměrný byt kolem 70 korun za měsíc. Pro městskou společnost Ostrovská teplárenská je tato úprava ceny životně důležitá. Uvedl to Tibor Hrušovský, předseda představenstva teplárenské společnosti.

„Představenstvo Ostrovské teplárenské provedlo důkladnou prověrku ekonomické situace a vyhodnotilo současné i budoucí závazky společnosti,“ uvedl Hrušovský. Jaké jsou hlavní důvody k úpravě ceny za teplo v Ostrově? Podle Hrušovského by bez tohoto zvýšení teplárna nemohla v budoucnu plnit závazky vůči bankám, pojišťovnám, dodavatelům a zaměstnancům.



V Chebu se zvyšování cen za teplo v tuto chvíli neplánuje. Nic to však nemění na tom, že letos teplárna pustila topení o něco dříve. Topná sezóna tak bude delší.



„Na některých místech v kraji museli lidé topit až do května a na druhé straně už před několika dny se začalo opět topit,“ konstatoval klimatolog Rudolf Kovařík. „Letošní září je o něco chladnější, než bylo v loňském roce, průměrné teploty se nyní pohybují kolem 15 až 19 stupňů Celsia. Přitom běžné teploty jsou spíše 19 až 24 stupňů. Takže to je důvod, proč už se muselo začít topit. Naproti tomu loňské září bylo trochu specifické, protože v něm byly i dva tropické dny, které nám letos nehrozí,“ vysvětlil.

Letošní topná sezona začala oproti loňsku dříve i v Sokolově. Zde začali přitápět prakticky hned po letních prázdninách. „Vývoj počasí byl začátkem tohoto měsíce špatný, a tak jsme začali domácnostem přitápět již 5. září, což je oproti minulému roku dříve. Naše společnost dodává teplo zhruba do deseti tisíc domácností v Sokolově,“ řekl vedoucí střediska teplofikace společnosti Sokolovská bytová Petr Klein.