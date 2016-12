Ježíškova pošta vypravila na 382 kilogramů zásilek do celého světa

Boží Dar - V božídarské poštovně a infocentru se od 1. prosince do 23. prosince pečlivě razítkovaly kilogramy vánoční pošty.

Letošní příležitostné razítko pro Ježíškovu poštu.Foto: Repro infocentrum

Ježíšek odtud v letošním roce odeslal 382 kg dopisů, přání a pohlednic, to je zhruba 84 204 kusů. „Bylo to o 9 kilogramů více než v roce 2015. Nejvzdálenější byly do Mexika, Brazílie, Kazachstánu, Kanady, na Nový Zéland nebo do Číny," uvedl Marek Smitka z infocentra.

Tradičně největší porce zásilek na Boží Dar dorazila kolem 16. prosince. „Také v letošním roce si děti a dospělí nepřáli pouze hmotné dárky, jako jsou hračky nebo elektronika, ale také mír, lásku, štěstí a zdraví pro všechny na celém světě," poznamenala Michaela Gernatová z božídarského infocentra.

Autorkou návrhu razítka pro letošek byla Irena Vyčítalová. Pro 23. ročník Ježíškovy pošty byla na razítku stylizovaná vánoční ozdoba s textem Boží Dar (na snímku). Svou tradici má razítko již od roku 1994.

V roce 2015 bylo orazítkováno a odesláno z Ježíškovy pošty 373 kilogramů pošty, to je asi 82 337 kusů. Z toho bylo 15 procent dopisů a 85 procent pohlednic. Dopisy a pohlednice jsou adresovány nejen do České republiky, ale i například do Číny, Japonska, Austrálie, Německa, na Slovensko, do Kanady a USA.