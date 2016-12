Jindřich z Nové Role strávil 15 měsíců se synem v nemocnici. Pomohl Dobrý anděl

Nová Role - Pan Jindřich žije se svými dětmi Jindříškem (7) a Klárou (17) v Nové Roli u Karlových Varů. Před rokem a půl rodinu zasáhla smutná zpráva, když malému Jindříškovi diagnostikovali lékaři akutní leukémii. Vše nabralo rychlý spád a Jindra okamžitě zahájil léčbu chemoterapií v plzeňské nemocnici.

Malý Jindra s tatínkem.Foto: Foto archiv

Hospitalizován byl Jindra s tátou téměř 15 měsíců, léčbu navíc provázely četné komplikace. Na Klárku po tuto dobu dohlížela babička, která je celé rodině velkou oporou. S léčbou je spojeno i výrazné oslabení imunity, a tak bylo důležité dodržovat co nejsterilnější prostředí všude, kde se malý pacient pohyboval. Od začátku navíc dodržoval nízkobakteriální dietu, v rámci které nesmí být potraviny starší než několik hodin, vše musí být buď vakuované, čerstvé či ideálně v BIO kvalitě. I větší kolektiv mohl Jindříška ohrozit, nákaza běžnou virózou by pro něj mohla být nebezpečná.

Aby mohl být pan Jindřich svému synovi nablízku, musel dočasně opustit zaměstnání, do kterého se zatím v nejbližší době nemůže vrátit. Rodina tak přišla o velkou část příjmů téměř ze dne na den.

Krátce po stanovení diagnózy byla v nemocnici nabídnuta rodině pomoc Dobrých andělů. Pravidelné každoměsíční finanční příspěvky jim pomáhají snadněji zvládnout těžkou situaci. V průběhu léčby rodině pomohli Dobří andělé uhradit například úpravu dětského pokoje Jindříška, protože jednou z vážných komplikací, které se u něj projevily, byla dočasná ztráta zraku. Ta se bohužel navíc spojila i s tím, že Jindříšek přestal chodit. Finanční pomoc pravidelně míří také na nákup vhodných potravin nebo na zajištění běžného chodu domácností.

„Moc děkujeme Dobrým andělům, že tu pro nás jsou. Velmi si jich vážíme," vzkazuje tatínek.

Jindrovi se nyní daří lépe a je už v udržovací fázi léčby, která by měla být, pokud vše bude probíhat bez komplikací, ukončena v březnu. Do školy zatím nastoupit nemůže, ale každý týden za ním dochází paní učitelky, díky kterým nezamešká první třídu. Od září by pak už měl nastoupit do školy mezi ostatní děti.

O pomoc Dobrých andělů požádalo už sto devět rodin s dětmi z Karlovarského kraje. Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, kde rodič nebo dítě mají onkologické onemocnění nebo jinou vážnou nemoc.

Cílem je pravidelná finanční pomoc, která pomůže zvládnout rodině situaci snadněji. Vážnou diagnózu často doprovází ztráta či přerušení zaměstnání jednoho z rodičů.

