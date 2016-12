Jste zaměstnavatel a chcete pomoci recidivistům? Vyhledejte Rubikon Centrum

Karlovarský kraj - Strávit Vánoce v nemocnici asi nechce nikdo z dospělých, natož děti. Pokud ale není zbytí, snaží se jim všichni pobyt zpříjemnit a navodit co nejvíce pohodovou vánoční atmosféru. Přesně to udělali studenti z Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově, kteří přišli dětem do nemocnice zazpívat a přinesli jim dárky.