K záchraně Císařských lázní má pomoci sbírka vyhlášená krajem

Karlovy Vary - Kolem půl miliardy korun je podle odhadu zapotřebí na záchranu Císařských lázní v Karlových Varech, které patří mezi nejvyhledávanější cíle návštěvníků města.

Císařské lázně.Foto: Ilustrační foto

S obnovou této národní kulturní památky může nyní pomoci v podstatě kdokoliv, pokud přispěje v rámci veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem. Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové jsou právě Císařské lázně ze všech kulturních institucí zřizovaných krajem nejnavštěvovanější.



„V sezóně měsíčně přichází na prohlídku Císařských lázní více než 2 500 zahraničních i tuzemských turistů. Je vidět, že se o tuto významnou památku zajímají, proto do vstupní haly u prodeje vstupenek umístíme kasičku k veřejné sbírce,“ poznamenala hejtmanka.

Lidé mohou přispět i na transparentní účet. „Všechny bychom pak samozřejmě informovali, na co se peníze využijí,“ konstatovala hejtmanka.





Druhá kasička bude takzvaně pohyblivá a využívat se bude během různých akcí pořádaných Karlovarským krajem. Číslo transparentního účtu, kam mohou přispívat všichni, kterým není osud památky lhostejný, je 115-5144640237/0100.



Celková obnova národní kulturní památky Císařské lázně by měla přijít na přibližně 500 milionů korun. Karlovarský kraj na opravu vyčlenil ze svého rozpočtu 200 milionů korun, dalších 100 milionů korun by mělo přidat město Karlovy Vary.



O navýšení příspěvku státu z původně přislíbených 100 milionů korun na 250 milionů korun jednala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s ministrem financí české vlády Ivanem Pilným.



Karlovarský kraj by chtěl práce na opravě památky zahájit už počátkem příštího roku.