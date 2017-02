Karlovy Vary jsou krásné, ale málo propagované

Karlovy Vary - Rainer von Kürten, generální ředitel lázeňského resortu Savoy Westend Hotel, je velmi pozoruhodný muž. Mluví lámanou češtinou se sympatickým moravským přízvukem, má rád víno a golf, s českou manželkou a synem bydlí v Ivančicích, jeho rodiče žijí v Düsseldorfu a on sám už snad pracoval po celé Evropě.

KLADNÝ VZTAH ke Karlovým Varům má generální manažer Rainer von Kürten. Foto: Foto Deník mel

Do Karlových Varů se navíc vrátil, protože v roce 1992 zde v Grandhotelu Pupp začínal na pozici asistenta generálního ředitele. Na ty dva roky vzpomíná rád. Kromě praxe v oboru a následného studia managementu v hotelnictví si zde oblíbil i golf, který nyní hraje rekreačně. „Mým trenérem byl Jiří Janda, to je v tomto sportu number jedna," pochlubil se.

Kariéra ředitele Rainera von Kürtena se pak prudce rozjela. Luxusní hotel Pupp a Karlovy Vary vystřídaly hotely ve Švýcarsku, Německu, Rusku, Itálii, Maďarsku, ale také v Uzbekistánu, kde v Taškentu pobyl pět let. Nevynechal ani práci na luxusní lodi a nyní znovu zakotvil v Čechách, v pětihvězdičkovém karlovarském hotelu Savoy Westend Hotel. A to ve svém originálním stylu, vždyť funkce se ujal 29. prosince loňského roku a na silvestrovském večeru už vítal hosty. „Bylo to třeba, proto jsem s tímto datem souhlasil," vysvětlil. Od tohoto data se v luxusním Savoyi už hodně změnilo. Pochopitelně k lepšímu. Jiný je styl hotelu, obsluha i marketing. A právě ten je pro Rainera von Kürtena velmi důležitý. Snaží se jít hostům a klientům hotelu naproti, aby se znovu do hotelu vraceli.

„Jiný styl mají Rusové, jiný hosté z Německa a z jiných zemí. A to u nás ctíme, spokojení musejí být všichni klienti," nastínil své pracovní krédo. Karlovy Vary jej po třiadvaceti letech mile překvapily, ale výhrady má. „Město je krásné a lázeňské domy zrekonstruované. To v devadesátém druhém nebylo. Myslím, že na Rusy nemusíte nadávat, vždyť zde investovali desítky milionů. To je vidět na první pohled. Ale horší je to s infrastrukturou a ulice by mohly být lépe opravené. Naše klientela je zámožná a já nevím, co říci hostům, kteří si svou obuv třeba i za dva tisíce eur ničí na zdejší dlažbě," vysvětluje. Ředitel Rainer von Kürten by Karlovy Vary i více zpropagoval v zahraničí. Podle něj je škoda, že Němci o tak krásném a léčivém městě vědí hodně málo. Původní německou klientelu totiž ve městě na roky vystřídali právě hosté ze zemí bývalého Sovětského svazu. A nyní, po odlivu Rusů, se Němci zase vracejí. Generální ředitel resortu Savoy Westend Hotel si neodpustil ani kritickou poznámku, že Karlovy Vary jsou v noci mrtvým městem. „Víte, mně lékař doporučil pít karlovarskou léčivou vodu a vím, jak je na kolonádě v ranních hodinách živo. A večer tam není nikdo. To je špatně," myslí si. Na druhou stranu ale ocenil nové letecké linky do Tel Avivu a Düsseldorfu. I když on sám by se více zaměřil na Německo a lety rozšířil ještě do Frankfurtu. Právě toto město je podle něj dopravní uzel Evropy a klienti by se pohodlně do Karlových Varů dopravili.

Generální ředitel Rainer von Kürten má s lázeňským resortem Savoy Westend Hotel hodně plánů, a jak podotkl, od majitelů volnou ruku, aby je splnil. A jak jsme jej poznali, u slov určitě nezůstane.