Kdo bude Zdravotníkem Karlovarského kraje?

Karlovy Vary - S novou anketou přichází Karlovarský kraj, nazval ji Zdravotník Karlovarského kraje 2017. Chce tak ocenit práci a nasazení těch, kteří zachraňují životy, pomáhají dětem na svět, starají se o zdraví obyvatel v regionu.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Attila Racek

Návrhy do ankety může zasílat veřejnost do 20. října. „Mezi lékaři, sestřičkami a dalšími zaměstnanci nemocnic či jiných zdravotnických zařízení jsou mnozí, kteří se obětavě věnují péči o zdraví lidí. Často i na úkor svého volného času pomáhají nemocným,“ řekl krajský radní Jan Bureš.

„Většinou ani neznáme jejich jména, přesto nám už mnohokrát pomohli. Právě proto chce Karlovarský kraj tyto zdravotníky ocenit a poděkovat jim za jejich práci,“ poznamenal Bureš.



Nominovat bude možné výhradně ty zdravotníky, kteří poskytují své služby na území Karlovarského kraje, a to v nemocnicích, v privátních ambulancích, lázních i ostatních zařízeních. Nová anketa Karlovarského kraje má čtyři kategorie:



1) Lékař, 2) Zdravotní sestra, 3) Zdravotník záchranář, psycholog, laborant, terapeut a další, tedy lidé, kteří pečují o zdraví i záchranu života, ale nejsou to lékaři ani zdravotní sestry, 4) Řád bílého pláště významná osobnost kraje v oblasti zdravotnictví. Mělo by jít o váženou osobnost regionu v oblasti zdravotnictví, která se zasloužila o rozvoj zdravotních služeb v Karlovarském kraji, o popularizaci ochrany zdraví, léčby a péče o pacienty, záchranu lidských životů, nebo osobnost, která svůj život zasvětila pomoci nemocným či jejich rodinám.



Návrhy na vítěze ankety v jednotlivých kategoriích mohou lidé posílat prostřednictvím elektronického anketního lístku na stránkách Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/php/zdravotnik/zdravotnik2017.php



Dále také e-mailem na adresu Mgr. Veroniky Bartošové: veronika.bartosova@kr-karlovarsky.cz



Nebo mohou zájemci o hlasování využít anketní lístek v zářijovém vydání Krajských listů, vyplnit jej a poslat na adresu: Mgr. Veronika Bartošová, Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor zdravotnictví Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.



Vyhlášení výsledků ankety Zdravotník Karlovarského kraje a předání cen se uskuteční 2. prosince od 20 hodin v Městském domě kultury Sokolov.