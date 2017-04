Když budou spokojeni lidé, pak i já a se mnou i celá koalice, říká hejtmanka

Karlovarský kraj – Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje (ANO), řídí se svým týmem region, který má řadu problémů. Už po nástupu do funkce avizovala, že je připravena se poprat se všemi potížemi, krajský úřad otevřít lidem i starostům, všem nejen naslouchat, ale také jejich trable řešit.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO).Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Jana Vildumetzová slovo zatím drží. Obrazně si vyhrnula rukávy a v elegantním outfitu a dokonalých lodičkách se pustila do práce. My jsme se jí proto zeptali:



Od nástupu nové koalice v čele s hnutím ANO už uplynulo přes sto dnů. Stačila jste se už seznámit s celou náročnou agendou úřadu? Co pro vás bylo nejobtížnější?

Okamžitě po ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 22. listopadu loňského roku, jsem začala společně s celým naším týmem usilovně pracovat na tom, abychom se jednak co nejrychleji seznámili s agendami v rámci jednotlivých oblastí, jako jsou investice, doprava, školství, sociální věci, kultura a mnohé další. Zároveň s tím jsme se postupně snažili poznat chod a provoz krajského úřadu. Musím říct, že jsem byla překvapena a zaskočena tím, jak málo informací jsme dostali k dispozici k celé řadě projektů, a tyto informace neměla samozřejmě ani veřejnost. Uvedu jako příklad plánovanou rekonstrukci národní kulturní památky Císařské lázně. O její kompletní obnově se mluví od roku 2008 a s opravou se ani nezačalo. Když jsem se ptala na podrobnosti fungování zájmového sdružení, zjistila jsem, že nikdo nic neví, zájmové sdružení zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, aniž by o tom někdo z úředníků krajského úřadu měl bližší podrobnosti a mohl nás informovat. Proto kraj ze zájmového sdružení vystoupil, převzal správu Císařských lázní se souhlasem krajského zastupitelstva, plánujeme provést transparentní výběrové řízení a zároveň diskutovat s odbornou i laickou veřejností, jak by bylo nejlepší budovu využít. Takových věcí, které jsou pro nás naprosto nepochopitelné, je ale bohužel mnohem víc. Sestavování nové krajské vlády nebyl jednoduchý proces.

Myslím, že jsme silná koalice, která ví, co chce – aby byl Karlovarský kraj vidět, slyšet, prosadil se a lidem se v něm co nejlépe žilo. Zaslouží si to. Musíme přitom řešit problémy, které nám nechali naši předchůdci. Třeba původně miliardový schodek rozpočtu jsme úsporami snížili o třetinu. Mapujeme špatně realizované evropské projekty a chceme vyvodit osobní odpovědnost. Nad stomilionovými sankcemi, které v souvislosti s nimi kraj nyní musí platit, totiž nejde jen tak mávnout rukou. Zabýváme se také nařízením vlády o zvýšení mezd zdravotníků, u kterého kabinet bohužel neřešil financování, podobně jako to udělal u mezd řidičů autobusů. Práce máme opravdu hodně.Jak říkáte, na bilancování je skutečně brzy. Mohu ale zmínit další konkrétní kroky, které jsme už udělali. Třeba se změnilo vedení krajské společnosti Údržba silnic. Noví členové představenstva vzešli z veřejného výběrového řízení, kde jsme kladli důraz na odbornost. A už teď odkrývají věci, které byly špatně a nehospodárně nastaveny. Do Senior pasů chceme zapracovat náš slib, že se kraj bude podílet na hrazení dálniční známky. Zahájili jsme také jednu z největších investičních akcí kraje v tomto roce – rekonstrukci a dostavbu nemocnice v Chebu. Také se mi podařilo získat příslib ministra dopravy, že za obchvat Sokolova řidiči nebudou muset platit nejpozději v příštím roce. Rovněž jsme zavedli lékárenskou pohotovost o svátcích, protože se změnou legislativy mají v danou dobu zavřeno i hypermarkety, kde byly lékárny v provozu až do večera. Pohotovost tak bude nově fungovat v lékárnách karlovarské a chebské nemocnice od 9 do 21 hodin. Po dlouhých pěti letech, kdy z dosud neznámého důvodu nemohly létat vrtulníky vojenské záchranky na heliport karlovarské nemocnice, jsme zajistili, že tady konečně letečtí záchranáři přistávají. Do téhle chvíle mi nikdo nevysvětlil, proč se blokovalo přistávání vojenských záchranářů, když stavebně byl heliport v pořádku a jen se upravilo značení. Plánujeme ještě osvětlení této plochy, které také nikdo neřešil, přitom je samozřejmé, že bude v případě záchrany zdraví a života lidí vrtulník přistávat i v noci.

Na nové Dny s hejtmankou může přijít kdokoliv a osobně mi říct, co ho trápí a co by chtěl v kraji změnit. Vše tedy děláme co nejvíc otevřeně, s ohledem na zájmy občanů. Budou-li lidé spokojení, budeme spokojení i my, představitelé kraje. Zpětná vazba je pro nás zásadní, když budeme mít dostatek informací, můžeme pomoci. Třeba Těšovice u Sokolova dlouhodobě bojují za odstranění budovy plné azbestu, jak jsem zjistila na svých cestách za starosty. Protože ale jde o černou stavbu, všechny instituce od toho dávají ruce pryč. Hned po návratu jsem informovala krajského radního pro životní prostředí a věřím, že se problém podaří vyřešit tak, aby objekt dál neohrožoval zdraví lidí.Slib zastupitele přece znamená hájit zájmy všech občanů a neupřednostňovat „ty své“, stejně politicky barevné. Můj tým to ví a věřím, že si to uvědomují i opoziční politici. Mnoho zastupitelů z jiných stran nyní pracuje v komisích při radě kraje a v zastupitelských výborech a jsem moc ráda, že většinou je to spolupráce korektní a přínosná.

Vést kraj a být v čele Asociace krajů je hodně náročné, téměř jsem přišla o volný čas. Když skončí jedna práce, začíná druhá – z národního pohledu. Ale nechci si stěžovat, dala jsem se „do boje“ a snažím se dělat oba svěřené úkoly co nejlépe s ohledem na lidi. Ale nebojte, i v tom kalupu se umím zastavit a najít si čas na své nejbližší. Uvědomuji si, že bez dobrého zázemí by i sebelepší manažer neměl kde získávat podporu a čerpat energii. Třeba teď se mi vrátil syn ze Švédska, hraje tam hokej a mě moc baví fandit mu přímo na zápase, být prostě obyčejná máma pyšná na své dítě. A pokud se mi podaří vzít si krátkou dovolenou, určitě ji strávím s ním a s maminkou. Oba mě sice občas, stejně jako můj životní partner, kárají, že si toho na sebe nakládám moc. Ale kdybych to tak nedělala, nebyla bych to já. Což moji blízcí vědí a jsem vděčná za to, že stojí vždy při mně.