Když se vášeň pro motorky dědí z otce na syna

Bochov - Motorkář nemusí být pouze drsný chlapík s plnovousem, který na silných strojích brázdí asfalt už hodnou řádku let. Motorkáři může být i pouhých jednadvacet let, jako je Markovi Roštejnskému z Bochova na Karlovarsku.

MOTORKÁM se Marek Roštejnský věnuje ve volném čase při trialových závodech a v posledních letech i při práci v servisu na Sokolovské v Karlových Varech, kde pomáhá otci.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Za řídítka motocyklu usedá už devět let. Když mu bylo 12 let, poprvé stál na startu trialových závodů. Z čehož plyne, že on si svou motorkářskou cestu vybral nikoliv na asfaltu, ale v terénu.



„To, že jsem se posadil na motorku, nebyla náhoda. Jsem z motorkářské trialové rodiny. Jezdil táta i strejda. Motorkám věnujeme všechen čas. Staly se nejen naším koníčkem, ale i obživou. S otcem teď motorky opravujeme,“ uvedl Marek Roštejnský.



Na rozdíl od mnoha motorkářů ale nemá na pohodové projížďky příliš času. Příprava na závody je náročná. Takže když do sedla, tak v rámci tréninku. „Jezdil jsem mistrovství České republiky a závody v Německu. Letos bych jich měl zvládnout kolem šestnácti. Jezdím na stroji Sherco,“ poznamenal Roštejnský.



Když by čas na „jentak“ ježdění měl, jaký stroj by si vybral? „Určitě by to bylo nějaké enduro,“ dodal.