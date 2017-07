Kino Čas si město hýčká

Karlovy Vary - Přestože jsou Karlovy Vary městem festivalovým, ve městě mají lidé během roku k dispozici pouze dvě kina. A to Čas a Drahomíru.

Kino Čas v Karlových Varech.Foto: Deník/Petr Toman

A jenom Čas je majetkem města, které jej před čtyřmi lety pronajalo. A to úspěšně, protože podle jednatelky mariánskolázeňské společnosti AV-ELZO Jáchymové přijde ročně do tohoto kina na šedesát tisíc diváků. Návštěvnost Času se navíc rok od roku zvyšuje. „To je úspěch,“ míní jednatelka. Spokojeni jsou i karlovarští radní, kteří nad počtem diváků upřímně žasnou a nezdráhají se do kina Čas investovat. Nyní město připravuje zakázku za půldruhého milionu korun. Vítěz tendru bude opravovat střechu a technické zázemí kina.

Výběrové řízení na opravu střechy kina bude podle náměstka Michala Riška (ČSSD) vyhlášeno na podzim. „Oprava by měla začít letos 1. září a skončit 10. listopadu,“ doplnil náměstek Riško. Čas je kinem premiérovým a s Drahomírou je výčet promítacích sálů v Karlových Varech konečný. Letní kino, kromě doby konání mezinárodního filmového festivalu, je údajně divácky neatraktivní a projekce zde město zrušilo. Přesto obě tato kina jsou součástí festivalových projekcí. Kino Čas dokonce hlavním kinem MFF, protože organizátoři si jej po dobu MFF provozují samostatně.

Právě toto kino ale před lety kvůli problémům s pronájemcem a technickým důvodům načas dokonce zavřelo, a potíže nebraly konce. Nejprve se v něm přestalo kvůli nezaplaceným fakturám topit a poté bylo uzavřeno až do odvolání.



Tehdejší nájemce městu dlužil 53 tisíc korun, což byly zhruba dva měsíční nájmy. Další pohledávky měl u distribuční společnosti a dodavatelů služeb, například za teplo. Potíže bývalý pronájemce vysvětloval tím, že se dostal do ztráty a do dluhů, protože tehdy mu ročně ubylo 20 tisíc diváků. Sám pak požádal o ukončení nájmu dohodou a magistrát na kino urychleně vypsal výběrové řízení. Tyto problémy se současným nájemcem odpadly, zájem diváků o filmy vzrostl a jediné městské kino Čas promítá bez problémů během celého roku i o filmové přehlídce.