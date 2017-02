Klášter Nový Dvůr je finalistou první ceny za architekturu

Dobrá Voda - Je to teprve první ročník České ceny za architekturu (ČCA) a Karlovarsko už má první zářez. Ocenění získal klášter Nový Dvůr v Dobré Vodě u Toužimi. Akce je otevřena architektonickým realizacím za posledních pět let a do finálové osmice se dostal ze 475 přihlášených prací.

Je možné tu navštívit třeba mnišský obchod. Otevřen bývá o víkendech.Foto: Archiv ČCA

Vznik ČCA iniciovala Česká komora architektů. „Projekt britského architekta Johna Pawsona a plzeňského architekta Jana Soukupa, klášter Nový Dvůr, byl vybrán mezi finalisty, které jsme ocenili už koncem loňského roku," uvedla Alice Titzová, zajišťující mediální servis soutěže. Koncepce areálu navázala na historickou osovou kompozici objektů a stromových alejí se čtvercovým půdorysem. V roce 2007 se stal klášter převorstvím a začala rekonstrukce bývalého ovčína na dům pro hosty. V roce 2011 byl klášter povýšen na opatství a byly zahájeny práce na projektu výrobního objektu, který byl zkolaudován v roce 2014. Od r. 1999 tu žijí trapisté.

Autor: Zdeněk Hnízdil