Koho volit? Deník dnes beseduje s lídry osmi stran a hnutí

Karlovarský kraj – Už jen deset dnů zbývá do voleb do Poslanecké sněmovny České republiky, konají se 20. a 21. října, a politické strany a hnutí finišují s volební kampaní. Karlovarský Deník proto pozval na besedu lídry osmi stran a hnutí, jejichž zástupci mají podle volebního průzkumu v Karlovarském kraji šanci na zvolení.

Volební autobus Deníku. Zleva jsou Dan Ťok (ANO), Markéta Wernerová (ČSSD), Jaroslav Borka (KSČM), Karla Maříková (SPD), Jan Bureš (ODS), Petr Zahradníček (TOP 09), Olga Haláková (KDU-ČSL) a Petr Třešňák (Piráti).Foto: Deník / Redakce

Setkání se koná dnes 15 hodin. To jediné lídři stoprocentně vědí. A také to, že hovořit se bude o volbách do sněmovny, o politice vůbec, o problémech Karlovarského kraje, a jak je řešit. Recepty musí lídři předložit sami, oni usilují o to, aby hlasy voličů získali.



Pozvaní lídři musejí i prokázat, že jsou obratnými rétory a diskutéry, kteří dokáží o svých programech a záměrech nejen přesvědčit, ale hlavně dokázat, že je budou ve sněmovně prosazovat. A že Karlovarský kraj budou v případě svého zvolení zvelebovat nejen ústy, ale především faktickou prací.

Politických slibů už totiž lidé slyšeli hodně a poslanci parlamentu nemají mezi veřejností pozici takovou, jakou by si zřejmě přáli. V důvěře jsou až na posledním místě. Přestože schvalují zákony a ovlivňují tak životy všech lidí v republice. Takže se těšme na dnešní odpoledne, kdy by měli lídři stran a hnutí odhalit své trumfy a esa a o své volební programy se s kolegy slušně, ale nekompromisně utkat.

Záznam ze setkání přineseme v Karlovarském Deníku a bude zveřejněn i na webu.

Účastníci debaty

Markéta Wernerová (ČSSD)

Jaroslav Borka (KSČM)

Jan Bureš (ODS)

Dan Ťok (ANO)

Olga Haláková (KDU-ČSL)

Petr Třešňák (Piráti)

Karla Maříková (SPD)

Petr Zahradníček (TOP 09)