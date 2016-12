Kolonáda zůstane stát, demolice se nechystá

Karlovy Vary - O budoucnosti Vřídelní kolonády má vedení města už téměř jasné představy. Bourat železobetonový skelet nehodlá, naopak.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Kolonádu chce opravit, provést i vnitřní úpravy a pokračovat s průzkumy geologického podloží. Budoucnost kolonády nastínily závěry komise, kterou město kvůli tomu zřídilo. Jejich částí bylo i hydrogeologické posouzení místa pod kolonádou. Zpráva varuje, že by mohlo dojít k nečekaným vývěrům souvisejícím se zatížením podloží. Všechny varianty oprav Vřídelní kolonády chtělo město prezentovat zastupitelům, na jednání jich ale přišlo pouhých deset a chyběla i opozice, což náměstek primátora Michal Riško (ČSSD) komentoval jedovatými slovy, že bez světel kamer zastupitelé zřejmě nepracují. „Mohli se na všechno zeptat, ale této možnosti nevyužili. Jednali jsme i o otázkách k architektonické soutěži," přisadil si náměstek. Dodal ale, že ani radní neměli a nemají na tuto problematiku jednotný názor.

„Myslíme si ale, že v první řadě je třeba stávající kolonádu určitě opravit a modernizovat. Poté je třeba provést hromadu průzkumů," dodal Riško. V nejhorším stavu je vlastní hala s výstřikem Vřídla.

To už tryská před Vřídelní kolonádou, kam bylo kvůli havarijnímu stavu objektu přestěhováno. Zbytek je v relativně dobrém stavu, ale i ten čeká omlazení. Rekonstrukcí tato kolonáda naposledy prošla v devadesátých letech, ale je třeba znovu vše prozkoumat. „A to velmi citlivě, s respektem k přírodním podmínkám před kolonádou," zdůraznil náměstek Jiří Klsák (KOA). Oprava by měla životnost železobetonové stavby prodloužit o 15 až 20 let a zastupitelé budou o kolonádě jednat 20. prosince.