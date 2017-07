Koncert podpoří obnovu zvonů v kostele v Rybářích

75 let, co je nacisté odvezly. Farář Štěpán Romuald Rob se rozhodl vyhlásit proto sbírku na obnovu těchto zvonů. Spolu se sbírkou rozezní kostel i několik koncertů, z nichž výtěžek půjderovněž na tuto činnost.

Jana Giričová-Šulcová.Foto: Archiv pořadatele

„Lidé by si měli pomáhat. Dělat si svět kolem sebe hezčí, lepší a příjemnější,“ touto větou odpověděla Štěpánka Steinová na dotaz, proč se rozhodla uspořádat benefiční koncert, který se koná v pondělí 26. června od 17:00 v Karlových Varech – Rybářích.

Na koncertě rozhodně nebudou chybet zajímaví hosté:





Jana Giričová-Šulcová

Působila v Karlovarském Hudebním Divadle. Doma se cítí více v rockové hudbě, funkové hudbě. Zpívala v muzikálu Krysař a účinkovala na charitativních koncertech po povodních s Josefem Vojtkem. Věnuje se také Letní scéně v Karlových Varech pod Chebským mostem v rámci MFF.



Milan Zítka

Své hudební nadání piloval na ZUŠ v Nejdku a v Karlových Varech u Jindřicha Volfa ml. a Štěpánky Steinové. Poté, co odešel do Prahy na konzervatoř, se dostal do světa muzikálů. kde už zůstal. Hrál ve světových dílech jako Bídníci, Fantom opery, Ples upírů a RENT. V Karlovarském městském divadle také s podporou vedení, učitelů a žáků ZUŠ Karlovy Vary úspěšně odpremiéroval svůj autorský muzikál Mistr jazzu.

Vstupné je dobrovolné a přímo na místě bude předáno faráři.