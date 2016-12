Konec debat? Vřídelní kolonádu město nezbourá, ale postupně opraví

Karlovy Vary - Zbourat, opravit, postavit repliku, či zbrusu novou budovu? Ne, opravit. Vřídelní kolonáda se alespoň na čas dostala z kolotoče dohadů o své budoucnosti a město bude pokračovat v její rekonstrukci. I když postupně čili salámovou metodou.

Ilustrační fotoFoto: Deník

A navíc připraví vypsání architektonické soutěže, z níž by měla vzejít nová podoba této kolonády, kterou zdobí tryskající Vřídlo. Vyplynulo to ze závěrů odborné komise, která měla rozhodnout, co dál s železobetonovou budovou v havarijním stavu.

Obsáhlou zprávu už mají v rukou karlovarští zastupitelé, kteří o ní budou diskutovat na zastupitelstvu 6. prosince. „Hlavní sdělení ze zprávy je to, že objekt bychom měli opravit, a to je východisko. Bourání by byla cesta zmaru. Zpracovaný materiál zahrnuje všechna východiska, všechny varianty dalšího postupu včetně finančního a časového vyhodnocení," uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA).

Také podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) by město mělo v opravě kolonády pokračovat. „Až odkryjeme strop podzemního suterénu, který je nyní podepřen čtyřiceti trámy, vůbec nevíme, co nás čeká. První etapa rekonstrukce, kdy jsme výstřik Vřídla předsunuli na plato před lázeňskou budovou, je dokončena a nyní připravujeme přesun krenotechnologie. Stavební povolení máme a nyní čekáme, jak dopadne odvolání účastníků výběrového řízení," vysvětlil náměstek Bruštík.

Bourání kupole je naplánováno na podzim příštího roku. Podle primátorova náměstka Jiřího Klsáka (KOA) je podstatné hydrogeologické posouzení místa pod kolonádou.

„Není možné zbourat kolonádu, když nemáme jasnou představu, co bude dál. Hydrogeologické podloží si po stavbě současné kolonády sedalo minimálně deset let, aby se stabilizovalo. Mohlo by dojít i k nečekaným vývěrům souvisejícím se zatížením podloží, to ze zprávy jasně vyplývá," varoval před zbrklými kroky u Vřídelní kolonády náměstek Klsák.

Vedení města tak striktně odmítlo námitky, že kolonáda je neopravitelná, tudíž by ji mělo zbourat a postavit na jejím místě novou budovu.

Vřídelní kolonáda je podle karlovarských radních v polovině své životnosti a po opravě by měla vydržet dalších patnáct let. Její rekonstrukce bude stát podle odhadů zhruba 35 až 40 milionů korun.