Kraj nakoupí plyn pro desítky organizací a ušetří náklady

Karlovarský kraj - Centrálním nákupem zemního plynu formou aukce může Karlovarský kraj ušetřit částku až sedm milionů korun.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Plyn bude nakupovat kraj nejen pro sebe, ale rovněž pro dalších 44 organizací, jichž je zřizovatelem. Předpokládá se, že by se cena za jednu MWh mohla dostat pod pět set korun. Plyn bude kraj nakupovat na příští dva roky.



Stejným způsobem Karlovarský kraj kupoval plyn i pro právě končící dvouleté období. Získal ho za cenu 607 korun za MWh, což oproti předchozímu období znamenalo úsporu nákladů kolem 3,8 milionu korun. Při právě připravovaném nákupu by tedy mohly být úspory ještě výraznější. Karlovarský kraj formu centrálního nákupu zboží a služeb využívá už dlouhodobě. Zapojují se do něj například nemocnice nebo školy a další instituce.