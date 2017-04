Kraj ocenil práci devatenácti pedagogů

Karlovarský kraj - Devatenáct pedagogů ocenilo vedení Karlovarského kraje v chebském dominikánském klášteře. Karlovarský kraj tyto ceny uděluje už tradičně v rámci Dne učitelů.

Dva z učitelů získali Cenu hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové za celoživotní vynikající práci v oblasti školství a sedmnáct ostatních si domů odneslo Pamětní list hejtmanky za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství. Podle oslovených pedagogů není pravdou, že by se žáci v chování nějak výrazně zhoršili.



„Jsem moc ráda, že si na mě někdo vzpomněl,“ sdělila s úsměvem pedagožka Vlasta Beerová z Karlových Varů, která vyučuje biologii a chemii. „Jsem vděčná za všechny děti, které vyučuji, protože se hodně hlásí, hodně za mnou chodí se poradit, je znát, že si mě váží,“ poznamenala učitelka. Podle ní však není pravda, že by se žáci svým chováním výrazným způsobem v posledních letech zhoršili. „Studenti a žáci jsou stále stejní. V každé době se najdou studenti dobří a horší, nedá se říct, jak se dnes hodně prezentuje, že jsou žáci jenom horší. To se mi nezdá,“ vylíčila Vlasta Beerová.

Velký rozdíl v přístupu k českému jazyku naopak zaznamenal další pedagog, který získal Cenu hejtmanky Karlovarského kraje, Karel Hlávka. „Pravopisné snažení v současné době ve velké míře likviduje smskování,“ sdělil učitel a bývalý ředitel základní školy v Nejdku. „Protože v této formě komunikace se v základní podobě neobjevují písmenka s diakritikou. Navíc v dnešní době mnoho mladých lidí využívá komunikaci prostřednictvím smajlíků, takže tam použití slov odpadá úplně,“ podotkl Karel Hlávka.