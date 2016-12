Kraj škrtl 100 milionů na opravu Císařských lázní

Karlovy Vary - Obnova Císařských lázní v Karlových Varech se vrací k bodu nula. V rozpočtu, který schválilo krajské zastupitelstvo, totiž na ni chybí 100 milionů. A bez této částky je rekonstrukce této národní kulturní památky ohrožena.

Císařské lázně.Foto: Ilustrační foto Deník mel

Projekt sdružení Císařské lázně, které tvoří Karlovarský kraj a Karlovy Vary, totiž počítal s financemi ve výši 600 milionů. Karlovy Vary se měly podílet 100 miliony, 200 milionů mělo jít z krajského rozpočtu, 170 milionů by mělo jít z dotačních fondů a sto milionů je přislíbeno z Ministerstva kultury. Podle hejtmanky Jany Vildumetzové (ANO) ale není finanční krytí rozsáhlé rekonstrukce zajištěno, peníze jsou pouze přislíbeny.

Hejtmance se navíc nelíbí, že od sdružení Císařské lázně má málo informací, a to i o vyhlášeném prvním kole výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce. „Kraji Císařské lázně patří, měl by mít tedy nad tak obrovskou akcí dohled. Což nejde, protože sdružení dostalo Císařské lázně do výpůjčky," podivila se. Jak sdružení pracovalo, jí není jasné. „Například krajská zastupitelka Eva Valjentová (KSČM) dva roky nevěděla, že je členkou dozorčí rady," kritizovala práci sdružení hejtmanka. To ale odmítl primátor Petr Kulhánek, který je členem valné hromady. „Všechny informace byly k dispozici. Nerozumím tomu, že padlo toto iracionální rozhodnutí. Je to nezodpovědné a nepřijatelné," uvedl.

Kraj ještě před vánočními svátky ze sdružení vystoupil…