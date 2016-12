Karlovarský kraj spojilo zpívání koled

Karlovarský kraj – Na mnoha místech v Karlovarském kraji se sešli lidé, aby se zúčastnili výjimečného projektu regionálních Deníků Česko zpívá koledy. Možnosti zazpívat si společně s dalšími, kteří se k akci v Česku připojili, využily v regionu stovky malých i velkých zpěváků.

V Karlových Varech se zpívalo před Thermalem. A stejně jako v loňském roce by při této slavnostní příležitosti nechybělo vedení města v čele s primátorem Petrem Kulhánkem. Aby se lidem dobře zpívalo, o to se postaral a účastníky akce takříkajíc rozezpívala pěvecká třída Štěpánky Šteinové ze ZŠ a ZUŠ v Karlových Varech Rybářích. V okrese Karlovy Vary se zpívalo také například také v Mezirolí, Hroznětíně nebo Chyši a na Velkém Rybníce. Míst, kde se lidé sešli se zpěvníky, tak oproti loňsku přibylo.

Také na chebském náměstí se sešlo více zpěváků než v loňském roce. Společně s lidmi si tady tradičně zazpíval kronikář Chebu Jindřich Josef Turek a sbor Základní umělecké školy Cheb pod vedením Evy Kůrkové. Kromě Chebu se stejně jako každý rok zpívalo také v Aši, Plesné a Novém Kostele.

Rekord hlásí Sokolovsko. Zpívalo se hned na pěti místech, a to v Sokolově, Kraslicích, Horním Slavkově, Oloví a Chodově. Do akce se zapojily stovky lidí, kteří se sházeli už hodinu před zahájením.

Příští rok se budou koledy zpívat opět, a to 13. prosince 2017.