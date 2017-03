Kraji hrozí pokuta 20 milionů. Minulé vedení chyby odmítá

Karlovarský kraj – Vážná pochybení zjistilo vedení Karlovarského kraje u zakázky na Centralizaci lékařské péče v Karlovarské krajské nemocnici. A jak uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO), kraj celou záležitost předá orgánům činným v trestním řízení k prošetření. Chyby totiž nyní stojí Karlovarský kraj 20 milionů korun, u nichž hrozí, že budou úřadu vyměřeny jako odvod za porušení rozpočtové kázně.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Centralizaci lékařské péče v karlovarské nemocnici provázely problémy už od samého začátku výběrového řízení a i v průběhu samotném. Bývalé vedení hejtmanství totiž už vyhlášenou soutěž napoprvé zrušilo.

„Tři uchazeči byli ze soutěže vyřazeni, přičemž jedním z nich byla společnost OHL ŽS, a.s., s údajně mimořádně nízkou nabídkovou cenou 88 milionů bez DPH,“ vysvětlila hejtmanka Vildumetzová (ANO). Jaké ale bylo její překvapení, když zjistila, že tatáž firma se v opakované soutěži umístila na prvním místě, ale tentokrát soutěž vyhrála s cenou 104 milionů korun bez DPH. „To znamená, že byl porušen zákon o veřejných zakázkách. Navíc se kvůli zjištění azbestu v budově prodlužoval termín celé akce. Jeho odstranění stálo kraj 1,7 milionu korun,“ doplnila hejtmanka. A nejvíc ji namíchlo i to, že stavební dozor, který prováděla firma Investon, proti podepsanému znění smlouvy o pevné ceně za práci ve výši 1,5 milionu bez DPH obdržela ještě další peníze. A to 180 tisíc korun.

Bývalý krajský náměstek Jakub Pánik (ČSSD) ale jakoliv ochybení odmítá a je přesvědčen o tom, že kraj by se měl proti korekci bránit. „Audit Ministerstva financí zpcochybnil pouze vícelnáklady za azbest. Zaprvé jsme nevěděli, že jej firma bude muset odstranit, a za druhé není možné za ícenáklady v řádech statisíců platit dvacetimilionovou pokutu. To nemá logiku,“ odmítl výhrady hejtmanky Jakub Pánik. Stejně tak je přesvědčen o tom, že výběrové řízení porušeno nebylo. „To první krajská rada podle něj skutečně zrušila, ale kvůli tomu, že první tři uchazeči nabídli nízkou cenu.

Firma, která vyhrála druhé výběrové řízení, tedy v první soutěži výhercem nebyla. A že pak vyhrála s vyšší nabídkou? V zadání byl daleko větší objem prací a místo půldruhého roku měla na dokončení deset měsíců. Jinak bychom na tuto zakázku přišli o evropské dotace , které činily 80 procent z ceny,“ zdůraznil Pánik. A dodal, že o věci by měl rozhodnout Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.