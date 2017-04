Krajskou nemocnici bude nově řídit tříčlenné představenstvo

Karlovarský kraj - Krajské zastupitelstvo většinou hlasů potvrdilo změny ve stanovách Karlovarské krajské nemocnice (KKN). Představenstvo tak bude mít místo pěti jenom tři členy a jeho prvním úkolem bude vyhlášení výběrového řízení na ředitele chebské nemocnice.

Karlovarská krajská nemocnice, nemocnice v Karlových Varech.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

Výběrové řízení na nový management KKN se už uskutečnilo a krajská rada, která supluje valnou hromadu KKN, tři členy představenstva jmenuje dnes. Na žádost opozice vedení kraje ustoupilo od některých původních návrhů, předseda představenstva nebude například mít při rozdílných názorech svých kolegů rozhodující hlas.

Členové představenstva budou voleni na pět let a nově se zavádí také kooptace. Takto jmenovaný náhradní člen představenstva je po dobu výkonu své funkce plnoprávným členem představenstva společnosti. Přestože nebyl, na rozdíl od ostatních členů, řádně zvolen valnou hromadou. „Byl to kompromis, připomínky těch zastupitelů, kteří nám je zaslali, jsme se snažili akceptovat. Přesto opozice ruku pro tento návrh nezvedla,“ uvedl Jan Bureš (ODS), krajský radní pro zdravotnictví.

Do debaty o tom, zda je vhodné, či ne stanovy KKN měnit, se zapojila především ČSSD. Zastupitel Jakub Pánik uvedl, že nevidí důvod, proč měnit počet členů představenstva, a argument, že se tím ušetří finanční prostředky, odmítl slovy, že jeho plat ředitele chebské nemocnice je zase zvýší. „Nechme to tak. Pětičlenné představenstvo mělo jasnou logiku,“ zdůraznil.

S návrhem krajské koalice nesouhlasil ani krajský zastupitel Petr Zahradníček (TOP 09). „Spousta nesmyslů byla sice odstraněna, ale se snížením členů představenstva z pěti na tři nesouhlasím,“ uvedl i on. Senátor a krajský zastupitel Jan Horník (STAN) to zase považuje za sociální inženýrství, za návrat k bývalým metodám a změnu stanov KKN odmítl i on.