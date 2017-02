Krize v nemocnici není zažehnána

Karlovarský kraj - Příští týden by měli krajští zastupitelé schválit navýšení rozpočtu pro krajskou nemocnici o 10 milionů. Suma má jít na platy sester a asistentů. Ti však tento krok nevidí jako dostatečné řešení kritické situace.

Sestřičky jsou s pacientem v úzkém kontaktu, a ten podle jejich chování často hodnotí celé oddělení či nemocnici. Ilustrační foto.Foto: DENÍK

„Vnímáme pozitivně skutečnost, že jsou si političtí zástupci Karlovarského kraje vědomi závažnosti situace v naší nemocnici a že ji hodlají řešit, nabízené řešení ale nevidíme jako dostačující," řekla za kolektiv chebského interního oddělení Miroslava Korseltová. „Na schůzce zástupců nemocnice s politiky ale bylo jasně řečeno, že posílení je nutné na všech odděleních nemocnice, protože deficit ve mzdách zdravotních sester a asistentů chebské nemocnice oproti okolním zařízením je minimálně 5 tisíc korun." V tomto případě by se však platy zvýšily asi o tisícikorunu, a navíc by se zvýšení mezd netýkalo nižšího zdravotního personálu. „Budeme vyčkávat na zprávu z jednání Asociace krajů s vládou a zatím jsme jako kolektiv rozhodnuti setrvat ve výpovědní pohotovosti k 28. únoru," poznamenala.

Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März už byl o stanovisku kolektivu interního oddělení chebské nemocnice informován.

„Podle mého názoru vedení Karlovarského kraje udělalo maximum možného, jak celou situaci vyřešit," sdělil. „Chápu obě strany, tedy i zaměstnance, ale Karlovarská krajská nemocnice nemá z čeho jim mzdy zvýšit. Nemyslím si, že by problém vyjasnilo jednání Asociace krajů s vládou, protože to neřeší razantní navýšení platů, ale pouze vládou garantované navýšení mezd o deset procent už od ledna. I kraj má omezené zdroje a možná by bylo nejlepším řešením nyní složit zbraně na půl roku a vyčkat, až se nové vedení kraje ve složité problematice zdravotnictví zorientuje. Přece jenom na to mělo zatím jen půl roku. Pokud by k výpovědím na chebské interně skutečně došlo, a já to považuji za krajní variantu, pak by nám nezbývalo nic jiného než zredukovat počet lůžek interního oddělení chebské nemocnice tak, aby byla zajištěna zdravotní péče. Ale znovu opakuji, byl bych rád, kdybychom k tomuto kroku nemuseli sáhnout a obě strany se dohodly," dodal ředitel Josef März.

Aktuálním stavem v nemocnici se bude v následujících dnech opět zabývat i vedení kraje.

„Se situací bych v pátek rád seznámil zbytek radních a budeme hledat společný postoj," sdělil náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Jan Bureš. „Příští týden má krajské zastupitelstvo projednávat navýšení rozpočtu Karlovarské krajské nemocnice o dalších 10 milionů korun. To je z mého pohledu velmi vstřícný krok, protože jde o finance, které půjdou konkrétně do mezd," doplnil s tím, že mají jít právě sestrám. „Od března bude navíc všem navýšen plat o 10 procent," řekl náměstek pro zdravotnictví a dodal, že podrobně bude moct situaci komentovat, až bude znát výsledky vyjednávání.