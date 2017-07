Kulturní think tank aneb jak efektivně spolupracovat

Karlovy Vary – Druhé moderované diskusní setkání zástupců kulturních organizací, obchodní sféry, vzdělávacích institucí a spolků působících v lázeňské zóně nazvané Kulturní think tank: jak nastavit a udržet efektivní spolupráci aktérů v lázeňské zóně se konalo v Karlových Varech. Setkání uspořádaly Statutární město Karlovy Vary a kulturní iniciativa Vzbuďme Vary.

Inspirací jsou i Chebské dvorky.Foto: Deník/ Václava Simeonová

„Aby se podařilo oživit význam lázeňské zóny ve vnitřním fungování města, je nezbytná aktivní spolupráce co nejširšího spektra různých subjektů, které mají možnost dění v lázeňské zóně ovlivňovat,“ řekl primátor města Petr Kulhánek. Právě otázka, kdo je kulturním hráčem v prostoru lázeňské zóny, zazněla v úvodu diskuse. „Většinou si neuvědomujeme, že jsme to i my. Ať už jsme pouhými občany, či řediteli nějaké instituce. Kdo může převzít za dění ve veřejném prostoru část odpovědnosti,“ řekla v debatě zástupkyně kulturní iniciativy Vzbuďme Vary Tereza Hadravová. Dodala, že think-tankové setkání má podpořit komunikaci mezi těmi, kteří veřejný prostor již aktivně formují či do něj chtějí vstupovat, ať už vlastními aktivitami, nebo jinou podporou.

Debata rovněž ukázala, že kulturními hráči nejsou jen přímí pořadatelé kulturních akcí, ale také sami diváci. Diskuse se proto dotkla i otázky, jakým způsobem lze podporovat formy aktivního diváctví. Zaujala mě možnost participativního organizování kulturních akcí,“ uvedl Jiří Hanek ze spolku PROTEBE live, který provozuje galerii SUPERMARKET wc.

Setkání se zúčastnily také zástupkyně spolku Nová Síť, který podporuje kulturní organizátory a kulturu v regionech. "Společné akce, na kterých se podílí mnoho aktérů z jednoho místa, se s úspěchem organizují v jiných městech. Příkladem může být Máme otevřeno v pražských Holešovicích, kde galerie, instituce, ale i hospody, bary a hotely v jeden den od 18:00 do 22:00 otevřou brány dokořán, ukážou normálně nepřístupné prostory a uspořádají nějakou akci nebo dají na něco takovou slevu, “ sdělila Dagmar Kantorková, ředitelka Nové sítě.

Účastníci setkání se dohodli, že návrh podobné jednodenní akce připraví iniciativa Vzbuďme Vary. Inspirovat se bude i Chebskými dvorky a karlovarské organizace si na něm vyzkoušejí vzájemnou spolupráci. „Přes prázdniny vytvoříme koncept akce, oslovíme další karlovarské hráče, s nimiž se o něm budeme bavit, a na příštím setkání jej můžeme představit,“ uvedla Tereza Dvořáková z kulturní iniciativy Vzbuďme Vary.