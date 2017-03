KV Arena prodělala miliony

Karlovy Vary - Je zcela zřejmé, že to nejlepší už má KV Arena za sebou. Tento objekt, postavený za miliardu městských peněz, se zvolna rozpadá, závada střídá havárie a hospodaření haly vykazuje historicky nejvyšší ztrátu. Ta v loňském roce dosáhla 8,8 milionu korun.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Podle jednatele Vladimíra Kvasničky (nez.) to bylo kvůli nově zjištěným závadám. KV Arena proto dodatečně žádala město o přidělení dotací, ale bez odezvy. Platební neschopnost Kvasnička řešil zajištěním překlenovacího úvěru u banky ve výši pěti milionů. Měl však k tomu souhlas valné hromady, tedy rady města? Podle primátora Kulhánka (KOA) o tom radní nic nevěděli.

„Řešili jsme, zda mu k tomu musíme dávat svolení, nebo ne. To znamená, on si úvěr vzal a my teď potřebujeme zjistit, zda ztráta v KV Areně je podložena opravdu v plné výši nepředpokládanými skutečnostmi, anebo jestli jsou tam jiné problémy," uvedl primátor.

Vedení města si proto nechalo předložit veškeré účetní výkazy z roku 2016. „S odborem financí chceme řadu položek rozklíčovat do detailu. Předpokládám, že analýzu budeme mít koncem týdne," doplnil primátor. Pro letošek obdrží KV Arena od města příspěvek ve výši 26 235 000 Kč. Což není málo a především opoziční zastupitelé už hospodaření této městské společnosti nemilosrdně kritizovali.

Do ztráty se totiž KV Arena začala propadat v roce 2013, tedy při nástupu nového vedení s jednatelem Kvasničkou, jehož tehdy na tento post nominovalo hnutí ANO. Podle Otmara Homolky (O co jim jde?!) a Pavla Boušky (Karlovaráci) nemá zastupitelstvo ani přes opakované výzvy přehled o hospodaření KV Areny a Jaroslav Fujdiar (O co jim jde?!) chtěl vědět, zda společnost opravuje závady v záruční době.

Zastupitelé poukázali i na to, že z této obrovské ztráty město nevyvozuje žádné opatření. Podle Kvasničky ale ztráty generují revizní zprávy a opravy nelze hradit z provozní dotace KV Areny. To ale Fujdiar považoval za výmluvu a chtěl vědět, kdy KV Arena opraví zničenou dlažbu před vchodem a zda na ni uplatní záruku.

„Máme znalecké posudky a budeme postupovat podle toho, co nám řeknou," vysvětlil náměstek Riško (ČSSD). Podle náměstka Bruštíka (nez.) se čeká na statické posouzení, proto není možné sdělit, jak se oprava bude hradit. Za což sklidil téměř výsměch, protože zastupitelům nešlo na rozum, proč město potřebuje statický posudek na odlámání dlažby.