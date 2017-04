Lázeňská taxa je nízká, zvyšte ji, žádá Svaz měst

Karlovy Vary – Péče o kolonády, prameny a parky, o infrastrukturu a lázeňskou architekturu, to vše stojí Karlovy Vary desítky milionů korun ročně a náklady na údržbu rok co rok stoupají.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Lázeňský poplatek se ale od roku 1992 nemění. Host, který tak do Karlových Varů přijede, platí stále 15 korun denně a za ubytovací poplatek uhradí šest korun. Karlovy Vary tak na těchto poplatcích podle primátora Petra Kulhánka (KOA) nyní vydělají kolem 25 milionů korun, zatímco údržba všeho, co host ve městě k léčbě využívá, přijde na více než sto milionů korun.

Svaz měst a obcí České republiky, v němž je primátor Kulhánek místopředsedou, proto usiluje o to, aby byla schválena novela o místních poplatcích, která by zvedla jejich horní hranici z 15 na 21 korun a ubytovací poplatek by činil šest korun. Celkem by tedy host v Karlových Varech zaplatil 27 korun denně. „Pokud by se poplatky sloučily a pro sloučení by platilo nové maximum 27 Kč, jak je navrhováno, příjmy města z nich by vzrostly z dnešních 25 milionů na přibližně 32 milionů. Tedy o sedm milionů korun ročně. „Určitě to je vítaná pomoc, ale není nijak zásadní. Pořád by ani ta zvýšená částka nebyla ani polovina toho, co město vydává jen na přímých neinvestičních výdajích,“ uvedl primátor Kulhánek. Karlovy Vary navíc v dohledné době čekají i nevyhnutelné investice do Císařských lázní, Alžbětiných lázní, do Vřídelní kolonády, Nové louky a Divadelního náměstí, opravovat se budou komunikace I. P. Pavlova a Karla IV. a to si vyžádá řádově desítky až stovky milionů korun.

Jak se ceny od devadesátých let změnily, to nejlépe dokládají čísla: „V roce 1992 město rekonstruovalo okolí Mlýnské kolonády a protější část Vřídelní ulice za 14 milionů, zatímco výtěžek z taxy byl 11,2 milionu. Rekonstrukce tedy stála o 25 procent více, než se vybralo na poplatku. V roce 2011 město rekonstruovalo pěší zónu Lázeňská – Stará louka za 120 milionů, zatímco výnos lázeňského a ubytovacího poplatku činil 25 milionů. Tato akce tak stála o 400 procent více, než se vybralo na poplatcích,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Podle Kulhánka je naděje, že zvýšení poplatků projedná Sněmovna ještě v tomto volebním období.