Lázeňské hotely se oděly do vánočního

Karlovy Vary - Stejně jako ve všech domácnostech, i v lázeňských hotelích se chystají na vánoční svátky. Nesmí chybět klasická výzdoba, slavnostní atmosféra a sváteční nálada. Hotely se chtějí v tento čas ukázat klientům v tom nejlepším světle a daří se jim to na výbornou.

Grandhotel Pupp v Karlových Varech.Foto: Ilustrační foto Deník

Večerní procházka od Národního domu po Grandhotel Pupp s nádherně nasvíceným hotelem Imperial patří k mimořádnému vánočnímu zážitku, který si hosté z Karlových Varů v tuto adventní dobu odváží. A Štědrý den je pro hoteliéry vizitkou splněných přání klientů. V Grandhotelu Ambassador Národní dům se hosté posadí k večeři ke slavnostně prostřeným stolům ve velkém sále. Sváteční atmosféru navodí i vánoční hudba a výzdoba. Ta je podle ředitele Wernera Hauptmanna klasická, tedy ryze česká. Nebudou chybět jablíčka, skořápky nebo svíčky.

„Vyzkoušet si mohou i vánoční tradice, například odlévat olovo. Pokud bude mít někdo z hostů speciální přání, pak se je budeme snažit splnit. Připraveni jsme na všechno," zažertoval ředitel Hauptmann. Hotel Imperial se v adventním čase mění na kouzelný rozsvícený zámek. Podle ředitele Alexandra Rebjonka zde pro hosty chystají tradiční křesťanské Vánoce. „Slavnostní večeře bude klasická a žádné speciality nechystáme," uvedl. Grandhotel Pupp letos kromě zahraničních hostů přivítá i početnou českou klientelu. „Večeře ve slavnostním sále bude pro 150 lidí, ale pro další klienty z arabských a asijských zemí chystáme mezinárodní bufet," uvedla ředitelka Andrea Pffefer-Ferklová.

Na Štědrý den Pupp pomáhá Armádě spásy, kam zaveze jídlo, a výtěžek z adventního bazárku zase pomůže dětem z dětského domova do tří let a postižené paní z Nové Role. Místo vánočního stromu letos zdobí prostranství před hotelem dva nádherní obrovští andělé. V Thermalu řeší Štědrý den galabufetem, což se podle ředitele Rudolfa Mašaty velmi osvědčilo. Menu pro převážně německou klientelu bude české, a to i s kaprem, ale i mezinárodní, třeba s kachnou.