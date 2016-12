Letadla spojí náš region s Tel Avivem

Karlovarský kraj - Po nově zavedené letecké lince do Düseldorfu budou na karlovarském letišti přistávat i letadla z Tel Avivu. Izraelští lázeňští hosté by mohli podle primátora Petra Kulhánka (KOA) zacelit výpadek v návštěvnosti Karlových Varů, z nichž stále ubývají hosté ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Izraelská klientela má velký potenciál, v lázních se tito hosté zdrží i čtrnáct dnů," vysvětlil primátor.

Do Karlových Varů nyní přijíždějí například návštěvníci němečtí a tuzemští, obvykle ale jen na kratší pobyty. „Hosté přilétající novou linkou budou pobývat déle, cestovní kanceláře jim nabízí komplexní lázeňské pobytové balíčky," vysvětlil primátor. Pravidelný charterový spoj bude v provozu od června do září 2017. Letecké spojení s Tel Avivem bude od 13. června do 12. září provozovat letecká společnost Travel Service letadlem typu Boeing 737-800 o kapacitě 183 míst. A to na objednávku společnosti VISITSPA z Mariánských Lázní. „Jde o reakci na zvyšující se zájem ze strany izraelských turistů o cesty do karlovarského regionu a snahu nabídnout na izraelském trhu atraktivní produkt především v podobě jednodušší a pohodlnější dosažitelnosti regionu," potvrdil informaci i Radek Zábranský, obchodní manažer společnosti Letiště Karlovy Vary.

Leteckého spojení, které je primárně zaměřeno na izraelskou klientelu, však budou moci podle Zábranského využít i občané kraje, protože společnost VISITSPA se svými partnery předpokládá vytvoření poznávacích i pobytových balíčků v Izraeli. „V případě úspěšného provozu v roce 2017 se předpokládá její postupné rozšiřování v dalších letech a cílem je dosáhnout přeměny charterového typu provozu na pravidelný linkový provoz mezi Tel Avivem a Karlovými Vary," doplnil obchodní manažer letiště. Počty hostů z Izraele podle vedení Karlových Varů totiž v poslední době každoročně rostou, většina z nich přitom už nyní využívá lázeňskou léčbu. „Je pravděpodobné, že nová linka rostoucí zájem izraelské klientely ještě urychlí," podotkl primátor Kulhánek.

IMPULS PRO CESTOVNÍ RUCH V REGIONU

Linka do/z Tel Avivu bude létat jednou týdně, a to vždy v úterý.

„Zavedení leteckého spojení s Tel Avivem je odrazem toho, že subjekty cestovního ruchu v regionu začínají aktivně vyhledávat nové příležitosti a trhy, zejména v situaci, kdy se stále musíme vyrovnávat s propadem poptávky na ruském trhu. Zavedení letů z destinace, kde spatřujeme velký potenciál rozvoje, je proto logickým krokem a věříme, že se nám touto cestou podaří přilákat novou a atraktivní klientelu do našich lázeňských měst a tak se nám investice do zavedení tohoto leteckého spojení v budoucnu vrátí, a to přesto, že se jedná o nový a do jisté míry i riskantní projekt," uvedl Libor Haas, předseda představenstva společnosti VISITSPA, a. s.

S poptávkou po cestách do karlovarského regionu ze strany izraelské klientely je spokojen i Václav Černý, ředitel letiště. „Vývoj vykazuje v posledních letech setrvalý růst, a proto jsme Tel Aviv vyhodnotili jako jednu z potenciálních destinací, odkud by bylo možné zavést přímé letecké spojení. Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek se aktivně podílelo na přípravě a vzniku tohoto projektu, který, jak věříme, rozšíří i nabídku našich služeb pro občany regionu a umožní jim cestovat do tak atraktivní destinace, jakou Izrael nepochybně je. Ke zdaru tohoto projektu určitě přispějí i významné slevy, které letiště pro provoz této linky garantuje, čímž umožní nabízet tyto lety za velmi konkurenceschopné ceny," doplnil ředitel letiště Václav Černý.

Také vedení kraje je s narůstajícím provozem na mezinárodním letišti spokojeno. „Provoz této nové letecké linky je dobrým příkladem toho, jak by měl do budoucna probíhat rozvoj leteckých linek, spojujících náš region s okolním světem. Musíme aktivně spolupracovat a vyhledávat nové příležitosti. Naším úkolem je podpořit každou takovou aktivitu, která může být impulzem pro posílení turistického ruchu v regionu i další rozvoj letiště," konstatoval Martin Hurajčík (ANO), náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.