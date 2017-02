Letiště potřebuje ke svému rozvoji nové pozemky. Jinak delší ranvej nevznikne

Karlovy Vary - Nalákat další provozovatele aerolinek a docílit tak většího počtu příletů na krajské letiště souvisí i s jeho modernizací, především pak s rozšířením a prodloužením ranveje. K tomu ovšem Karlovarský kraj, který je majitelem letiště, potřebuje pozemky v jeho okolí. A ty zase patří městu Karlovy Vary.

Podle náměstka primátora Michala Riška si město uvědomuje, že kraj bude potřebovat pro rozvoj letiště vyřešit vlastnictví pozemků v jeho okolí. Proto inicioval schůzku s náměstky hejtmanky pro majetek a dopravu.

„O nutnosti vyřešení pozemků u letiště mluvíme už dlouho. V poslední době se jednání odmlčela, sám přitom vím, že času není nazbyt. Chtěl jsem proto navázat na předchozí jednání, požádal jsem o schůzku staronového náměstka hejtmanky pro majetek Dalibora Blažka, se kterým jsme jednali už v minulosti. A také jsem se chtěl setkat s novým náměstkem pro dopravu Martinem Hurajčíkem," uvedl Riško.

To, že některé okolní pozemky nepatří kraji jako majiteli letiště, dosud provozu letiště nijak nebránilo. Karlovarský kraj měl tyto potřebné pozemky v takzvané výpůjčce. Letiště ale nutně musí projít modernizací, jinak nebude moci fungovat jako doposud.

A aby kraj mohl modernizaci provést, bude se potřebovat stát vlastníkem dotčených pozemků. Město chce kraji vyjít vstříc. Ačkoliv mají pozemky hodnotu milionů korun, nechce za ně kompenzaci finanční, ale chce vše vyřešit směnou za jiné pozemky.

„Chceme se dohodnout a kraji umožnit rozvoj letiště. Je to přece i v zájmu Karlových Varů. Nabízíme podobné vyrovnání, jaké jsme už dosáhli v minulém roce v případě jiných majetků. Očekával jsem, že nejdříve dojednáme podrobnosti a pak veřejnosti představíme už hotový projekt vyrovnání. Ale vzhledem k tomu, že už se toto téma objevuje ve zprávách, rád bych za město potvrdil, že jsme připraveni vyjít kraji vstříc a aktivně mu nabízíme spolupráci," dodal Riško.

Získat nové přepravce a zprovoznit nové linky je pro letiště životně důležité i proto, že v loňském roce klesl poměrně dramaticky celkový počet odbavených cestujících. V porovnání s rokem 2015 to bylo o více než 40 procent. Všechny zainteresované strany proto věří, že letos dojde k obratu.

Takříkajíc světlo na konci tunelu vidí ve stále klesajícím počtu pasažérů například karlovarský primátor Petr Kulhánek, který je členem dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary. „Ztráta byla určitě způsobena tím, že byly zrušeny některé letecké linky do zemí bývalé Ruské federace, například do Samary nebo Kyjeva, ale také frekvence letů do těch měst v této oblasti, odkud se do Karlových Varů dosud létá. A to je Moskva a Petrohrad," uvedl.

Situace se podle něj ale může už měnit v letošní turistické sezoně, protože Rusové začínají do České republiky znovu více jezdit. Stejně tak primátor Kulhánek věří, že tento negativní trend v poklesu pasažérů odvrátí nově zavedené letecké linky do Düsseldorfu a Tel Avivu, které zahájí provoz od letošního března. „Lednové rezervace naznačují, že by se frekvence letů mohla i zvýšit," doplnil primátor.

