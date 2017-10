Letišti zvoní hrana? Snad ne, věří kraj. A mění strategii

Karlovarský kraj - Spíše než k nebi se zaměstnanci Letiště Karlovy Vary dívají stále více k zemi. Letadel zde totiž přistává stále méně a ekonomická bilance letiště je tristní.

Ilustrační fotoFoto: Deník

To si uvědomuje Karlovarský kraj, vlastník této obchodní společnosti, ale také Karlovy Vary a další lázně v regionu. Více hostů a návštěvníků totiž pro kraj znamená více peněz, a tudíž rozkvět a finanční stabilitu. Kromě letů do Moskvy se na jaře podařilo zajistit sezónní letecké linky do Düsseldorfu, Tel Avivu a Taškentu.

Zatímco Düsseldorf zkolaboval téměř ihned, letecké spoje do Taškentu a Tel Avivu zatím přežily. Jenomže to je málo. Hejtmanka Vildumetzová se tak snaží vyjednat další linky z Ruska, ale kraj má výhrady k fungování Spolku pro podporu leteckých linek, jehož členové jsou Karlovy Vary, letiště, společnost Axxos a také Karlovarský kraj.

Ačkoliv příspěvky jsou výrazně odlišné, každý má stejné rozhodovací právo. Kraj do této organizace vkládá ročně 2,5 milionu, od jejího založení v roce 2016 ji dotoval už pěti miliony, a Karlovy Vary ze svého rozpočtu uvolňují ročně půldruhého milionu, celkem už tři miliony. Zatímco další dva členové, letiště a společnost Axxos, hradí členský příspěvek ve výši deseti tisíc korun. A to chce kraj nyní změnit. Pokud se to nepodaří, hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) avizovala, že by kraj mohl z tohoto spolku i vystoupit.

„Je to velký nepoměr. Proto nyní zvažujeme, co dál. Není možné, aby členové, jejichž vklad je daleko vyšší, měli stejné rozhodovací právo jako ostatní. Budeme usilovat o změnu stanov. Spolek by tak byl perspektivnější a proaktivní. Teprve pokud se to nepodaří, uvážíme další scénáře,“ vysvětlil Martin Hurajčík (ANO), krajský náměstek pro dopravu. Karlovarský primátor

Petr Kulhánek (ANO) s tím souhlasí a byl by nerad, kdyby kraj ze spolku vystoupil. „Jsme pro, aby se změnil princip rozhodování úměrně financím. Spolek má své opodstatnění i na základě zvyšujících se statistik přijíždějících hostů do kraje. Měli bychom se snažit o vyšší frekvence letů a udělat pro to maximum,“ uvedl. Pro něj je ale stěžejní rozšíření letové dráhy letiště. „Pak budeme mít vyšší potenciál při vyjednávání s dalšími leteckými společnostmi,“ zdůraznil primátor.