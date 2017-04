FOTO: Lidé zapomněli, co mohou v lázních zažít

Karlovy Vary - Jak oživit dění v lázeňské zóně města Karlovy Vary a získat co nejširší pohled na její možnosti. To bylo tématem setkání iniciativy Vzbuďme Vary a asi tří desítek hostů z řad vedení města, majitelů galerií, umělců, karlovarských hoteliérů, neziskovek, pedagogů a dalších organizátorů kulturních akcí.

Nad tématem se sešli v galerii Becherova vila, a i když v průběhu padaly různé názory, nakonec se shodli na třech zásadních bodech, a to spojit své síly a pořádat kulturní a volnočasové aktivity společně, přitáhnout a udržet ve městě mladou a kreativní krev a připomenout hlavně samotným Karlovarákům, co je na lázeňské zóně jedinečné a co všechno se tu dá zažít.

Například Jan Samec, malíř a ředitel karlovarské Galerie umění, vidí jako jeden z problémů zóny nedostatek služeb a špatné parkování. Zejména druhému jmenovanému nedostatku oponoval Lukáš Květoň ze spolku Žijeme Tuhnice. „Lázeňskou zónu vnímám jako centrum. Tím, že tam není provoz, je celá bezpečným prostorem, kam je vhodné zajít s rodinou. Sami obyvatelé města si pak nastavují mantinely a myslí si, že je celá jen pro turisty, a neumí si ji užít. Přitom jsou tam unikátní prameny, galerie a kouzelné vyhlídky.“

Následně navrhl třeba zónu osadit cedulemi s nápisy „Lehněte si do trávy“, „Zahrajte si pétanque“ a podobně, aby si lidé uvědomili, že lázně neznamenají jen sérii omezení a zákazů.

Nikdo z přítomných nezapomněl poukázat na estetičnost a historický význam centra, ale například Radek Stehlík, ředitel Galerie skla Minea, poukázal na cizojazyčné nápisy a cedule. „Šlo by to celé vyřešit doporučující vyhláškou,“ dodal.

Jako další neduh lázeňské zóny byl zmíněn nízký počet stálých obyvatel části a drahota. „Bylo by vhodné se na oživení prostoru podílet společně, a to i s podnikateli. Také oni by měli vyvíjet, třeba mimo hlavní sezonu, aktivity na přitáhnutí obyvatel města. Mluvím například o různých slevách nebo akcích během společenských událostí, jako to funguje například v Brně,“ doplnil karlovarský kronikář Jan Prudík.

V závěru setkání bylo všem jasné, že nic nejde vyřešit jednoduše a ihned. Příjemné ale bylo sledovat setkání protichůdných názorů a charakterů nad stejnou problematikou. Jedno ale zaznělo jasně, lázně jsou místem klidu a odpočinku a také kulturní a sportovní akce je třeba volit s určitou mírou obezřetnosti. Jako další věc padla, že na oživení prostoru si nesou díl všichni, a to i občané města.