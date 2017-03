Loketské perníčky. Chutná tradice nově i bez lepku

Loket – Až v Americe nebo v Austrálii si lidé pochutnávají na Loketských perníčcích. Možná to bude znít podivně, ale prvním impulsem k obnovení tradice výroby těchto perníčků v Lokti byla před čtyřmi lety pouť Jitky Hlavsové do Santiaga de Compostela.

Loketské perníčky se v Lokti vyráběly už v 19. století. Jitka Hlavsová tradici výroby obnovila v roce 2014.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

„Po cestě Evropou jsem si uvědomila, že ve všech těch městečkách a vesničkách mají něco tradičního. A došlo mi, že podobná tradice v Lokti zanikla s odsunem a že tu chybí,“ říká. Její Loketské perníčky se pyšní nejen titulem Regionální potravina, ale navíc jsou i bezlepkové.

Nápad nepustila z hlavy ani po návratu domů. A starý plakát Loketských perníčků stačil, aby se pustila do díla. „Začala jsem se o to zajímat. Mezi místními celou dobu koloval recept, takže jsem ho měla. Ten člověk, který to sem přivezl, se vyučil v Norimberku. Začal podnikat a dařilo se mu. Pak to od něj koupil Karl Schmelzer,“ popsala Jitka Hlavsová.

Se začátkem tradice je spojený v Lokti rok 1828. Perníčky, které se tenkrát vyráběly, se ale hodily spíš ke strouhání nebo zahušťování omáček. Proto se snažila recept trochu obměnit, namíchala vlastní koření. „Máme kamarádku, která má bezlepkovou dietu. Řekla jsem si, že takových lidí je hodně,“ vysvětlila. A zrodily se perníčky, které si mohou dát i celiaci, tedy lidé alergičtí na lepek.

Čtěte také: Novinář si splnil svůj dětský sen. Napsal román

Veškerá výroba probíhá ručně, což vyvolává pozdvižení a obdiv zároveň například mezi německými návštěvníky. Tam se totiž dělají perníky ve velkém v továrnách. „Když se byl u nás podívat náš přítel pan Frank, který má velkou fabriku na perníky, a viděl troubu na pečení, byl úplně fascinovaný a říkal: Já vám tak fandím, můj děda začínal takhle v garáži,“ smála se při vzpomínce na návštěvu německého podnikatele. K ruce má Jitka Hlavsová šikovnou pekařku a bezlepkové perníčky se musí péct odděleně od ostatních moučníků, které v kavárně nabízejí.

Tradice Loketských perníčků se v Lokti obnovila v roce 2014, o dva roky později získaly titul Regionální potravina. Jitka Hlavsová vlastní i ochrannou známku. Potomci původních majitelů se už výrobě nevěnují. Díky Regionální potravině mají perníčky reklamu po celé republice, díky návštěvníkům i samotným Loketským i za hranicemi. „Lidé mi říkají, kam až je vezou. Takže vím, že docestovaly do Ameriky a do Austrálie. Velkou zásluhu na tom má právě i to, že jsou bezlepkové,“ poznamenala. Protože je keramička, doplňuje na zakázku perníčky i pečetí. Ta loňská byla k výročí Karla IV. Pro firmy vyrobí i firemní a je z nich hezký dárek i firemní prezent.