Lovecká sezona pokračuje, tak pozor, když jdete na houby!

Karlovarský kraj - Vstup do lesů v Krušných horách je teď místy nebezpečný.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Pokračuje lovecká sezona a houbaři by si měli dávat větší pozor, kdy se za svým úlovkem vydají, protože až do 30. listopadu platí zákaz vstupu do krušnohorských lesů mezi 17:00 a 8. hodinou. Zákaz platí hlavně pro okolí Nejdku, Tisové, Nových Hamrů, Jáchymova nebo Suché, kde se myslivci věnují intenzivnímu odlovu spárkaté zvěře.