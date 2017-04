Malé farmářské trhy budou tentokrát i v Hroznětíně

Hroznětín - Jarní trhy jsou akcí nejen pro malé pěstitele, ale i pro milovníky dobrého jídla, kteří podporují domácí výrobce. Čeští pěstitelé přivezou to nejlepší, co vyprodukovali.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Letošní trhy budou na Krušnohorském náměstí v sobotu 29. dubna od 8 do 12 hodin. A jejich nabídka bude opravdu bohatá. Bude tam malé zahradnictví, kde si návštěvníci budou moci pořídit jarní sadbu, balkónové květiny, trvalky, letničky, ale i potřebná hnojiva, substráty nebo postřiky,“ uvedl starosta Hroznětína Martin Maleček.



Jarní trhy v sobotu nebudou jen o práci na zahradě. Jejich nedílnou součástí je i dobré jídlo. „Co se týče potravin, tak čeká návštěvníky také bohatá nabídka. Produkty chovatelů včel, bylinné směsi, ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky, uzeniny, ale i koření. Jsou to vlastně běžné farmářské trhy,“ řekl Maleček.



Součástí sobotních trhů je i menší občerstvení přímo na místě, kdy bude možné si dát například klasickou klobásu na grilu. Hroznětínské trhy už se staly tradiční událostí, která se opakuje dvakrát do roka, a to vždy na jaře a na podzim.



„Letos je to už třetí rok, co se konají Hroznětínské trhy,“ dodal starosta Maleček.