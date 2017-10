Malí malíři z SOS vesničky soutěží o nejlepší obrázek

Karlovy Vary - Děti z SOS vesničky ve věku od tří až do osmnácti let soupeří o to, kdo namaloval nejhezčí obrázek na téma svět zvířat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Děti soutěží hned ve třech věkových kategoriích, a to 3 až 7 let, 8 až 12 let a 13 až 18 let. Jejich výtvarné snažení je v současnosti vystavené v karlovarské krajské knihovně. Malí malíři navštívili na začátku září Krajskou veterinární správu v Karlových Varech a po přednášce o ochraně přírody a zvířat se zapojili do výtvarné soutěže. V ní měli ukázat svět zvířat svýma očima.



„Podařilo se nám získat jednadvacet obrázků ze všech služeb, které nabízíme. Návštěvníci teď budou mít měsíc na to, aby rozhodli, které obrázky je zaujaly nejvíce,“ uvedla regionální ředitelka SOS vesničky Dagmar Roučková.



Ti nejlepší dětští výtvarníci získají během slavnostního vyhlášení na konci října hodnotné ceny. Pro ty nejlepší obrázky můžete hlasovat právě vy, protože o tom nejlepším rozhodnou divácké hlasy. ČTĚTE TAKÉ: PODÍVEJTE SE: Filmoví roboti na dětském festivalu Státní veterinární správa svou spoluprací s vesničkou SOS chce oslavit své velké jubileum. Padesát let od svého založení.



„Letos slavíme velké výročí nejen v Karlových Varech, ale i v celé České republice. V roce 1967 byla založena Ústřední veterinární správa České republiky a také Státní veterinární správa v Karlových Varech,“ řekla ředitelka Krajské veterinární správy Karlovarského kraje Mária Slepičková.

Autor: Barbora Šmudlová