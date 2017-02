Město bádá, kam umístit výtvarné dílo Strom života

Karlovy Vary - Strom života byl dar městu. Skleněná socha umělce Radka Stehlíka měla oživit a zkrášlit Vřídelní kolonádu. Z daru se ale stal problém, s nímž si nyní město neví rady. A marně pátrá, kam rozměrnou skulpturu, která je čtyři metry vysoká a dva a půl metru široká, nyní umístit.

Strom života výtvarníka Radka Stehlíka.Foto: Foto archiv

Z Vřídelní kolonády byla po šesti letech přesunuta nejen kvůli opravám tohoto objektu, ale také kvůli hrozbě, že by sochu ze skla mohl někdo z návštěvníků poškodit. Dílo tak bylo umístěno do základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Což se ale umělci nelíbilo, je to prý nedůstojné místo, a své protesty důrazně sdělil i zastupitelům. Spor o Strom života tak padl na náměstka Michala Riška (ČSSD). Ten obdržel tři návrhy na nové umístění díla, a to v Alžbětiných lázních, na magistrátu nebo znovu ve foyer Vřídelní kolonády. Výsledek? Žádný. Podle náměstka Riška ani jedna varianta nevyhovuje. Jednak kvůli finančně i technicky nákladným úpravám vestibulů v Alžbětiných lázních i na magistrátu a také kvůli požárním předpisům. Návratu sochy do Vřídelní kolonády zase brání její brzká rekonstrukce. „Hledáme jiný prostor, kam sochu umístit," uvedl Riško. Strom života tak zatím zůstane tam, kde je dosud. V základní umělecké škole.