Město prohrálo a korupční proces zůstal nedořešen, míní karlovarský zastupitel Kotek

Karlovy Vary, Plzeň - Karlovarský zastupitel Jiří Kotek (Alternativa) byl jedním z těch, kteří iniciovali žalobu města na firmy, které stavěly KV Arénu.

Jiří Kotek.Foto: Foto Deník mel

Za případem, který proslavila známá "karlovarská losovačka" a který je podle Kotka od samého počátku nasátý korupcí, v úterý udělal Krajský soud v Plzni. Ten potvrdil rozsudek Okresního soudu Karlovy Vary, který na podzim žalobu města na konsorcium firem Metrostav, Baustav a Syner zamítl. Město se domáhalo 565 milionů korun, které chtělo po dodavatelích jako rozdíl mezi náklady na údajně předraženou stavbu a její tržní cenou. Město musí zároveň uhradit náklady spojené se soudním řízením, které činí v součtu částku přesahující 20 milionů korun. Podle Kotka město jednoznačně selhalo v tom, jakou vedlo taktiku sporu.

Můžete okomentovat dnešní verdikt soudu?

Když jsem se byl podívat na soudní líčení v této věci, tak jsem zaskočený způsobem, jakým město vedlo taktiku toho sporu. Z toho, že město prohrálo, nemohu vinit soud, to akceptuji, v této fázi se však domnívám, že město naprosto nezvládlo svou důkazní povinnost, chovalo se velmi neprofesionálně v tomto sporu.

Proč? Z jakého důvodu?

Ze začátku proto, že se při prvním řízení tohoto soudního sporu neodvolalo proti rozhodnutí o tom, kdo je vlastníkem stavby, protože stavba jednoznačně nemůže být města, neboť byla v rozporu se zákonem uzavřena smlouva o dílo. To, že se město proti tomuto rozhodnutí neodvolalo, považuji za strategickou chybu. Město poté pokračovalo v tomto teoretickém soudu o tom, jaká je vlastně výše škody, což se městu nepodařilo dokázat, a prohrálo vlastně dvakrát po sobě.

Město bylo laxní?

Já jsem velmi předpojatý jako aktivní odpůrce korupce a klientelismu, který v Karlových Varech je, a tato kauza je jednoznačně korupční od samého začátku. Tady u soudu zaznělo, že losovačka byla excesem jedince, ani jedna z těch stran se nepřihlásila k tomu, že to byl jasný komplot všech zúčastněných.

Myslíte si, že město mohlo vyhrát?

Zcela jednoznačně. Proto byla podána žaloba. Nám se podařilo vypreparovat tu nejjednodušší podstatu, tu nejjasnější, kterou nebylo těžké identifikovat, a to je ta neplatnost smlouvy. Takže kdyby se město hned na začátku nestalo vlastníkem stavby, bylop by v pozici, že by stavba byla dále stavebních firem, a město by mělo lepší vyjednávací pozici, za kolik by se ta hala mohla koupit.

Čtěte také: Karlovy Vary neuspěly se žalobou o půl miliardy kvůli KV Areně

Čili co to nyní znamená pro město?

Město prohrálo a korupční proces zůstal nevyřešen. A stavba, která je předražená o padesát procent, je města. Stojí to město soudní výlohy, které jsou kolem 20 milionů korun, a to byl ještě soud velice milosrdný, protože ty soudní výlohy zredukoval asi na třetinu, protože právníci se domáhali částky k 60 milionům korun.



Bude se město ještě snažit v tomto procesu něco dělat? Možné je podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Město musí být schopno přehodnotit a vyhodnotit způsob taktiky, jakou mělo, když před soudem neuspělo. Odhaduji, že poté by se mělo dovolat. Ovšem jen v případě, že bude přesvědčeno o své strategii, pokud ne, bude to propadák.



Jak dnes město nakládá s KV Arénou, má z ní prospěch?

Samozřejmě. KV Aréna je funkční, i když je diskutabilní způsob té funkčnosti a taktéž náklady, které ta hala prožírá, protože je velmi drahá. Hala ovšem funguje, hraje se tam hokej, občas se tam koná nějaká kulturní akce.