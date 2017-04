Město znovu přispěje MFF

Karlovy Vary - Osm milionů korun opět poskytnou Karlovy Vary organizátorům letošního filmového festivalu.

47. MFF Karlovy Vary.Foto: Externista VLP/Petr Toman

Podmínkou této dotace ale je, že všechny peníze musejí být utraceny v Karlových Varech. Oficiální pořadatel MFF, nadace Film-Festival KV, jejímiž zřizovateli jsou Karlovy Vary a Grandhotel Pupp, také jedná s organizátorem přehlídky, společností Film Servis Festival, o smlouvě na další období. „Ta dobíhá příští rok. Návrh nové dohody už projednaly zastupitelské kluby i příslušné odbory a nyní jsou v řešení jednotlivé připomínky,“ vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Například Grandhotel Pupp chce ve smlouvě zakotvit pojistku, aby změna vlastníka společnosti Film Servis Festival nemohla přesunout přehlídku do jiného města. Karlovy Vary zase chtějí prosadit zkrácení smluvního vztahu z deseti na pět let. MFF se letos koná od pátku 30. června do soboty 8. července.