Mezi dvanácti oceněnými laskavci je i karlovarský učitel Jindřich Hašek

Praha, Karlovy Vary - Dvanáct laskavců, lidí, kteří dělají nezištné laskavé skutky, bylo oceněno ve Stavovském divadle.

Mezi nimi byl i karlovarský učitel ze základní školy Krušnohorská Jindřich Hašek, jenž tento něžný titul získal jako první. Projekt nazvaný #laskavec vymyslela a zorganizovala Nadace Karla Janečka. „Hledáme příběhy neznámých dobrosrdečných lidí, kteří nezištně dělají neobyčejné věci pro své okolí. Každý měsíc představíme jeden příběh vybraného laskavce, poděkujeme mu za to, co dělá, a předáme mu finanční odměnu 46 656 korun,“ vysvětlila smysl projektu manažerka nadace Dominika Vrkotová. Nominovat někoho, koho si váží a obdivují za to, co dělá pro společnost, měli lidé možnost v průběhu minulého a na začátku letošního roku.

Každý měsíc vybraný laskavec získal v rámci komorního ocenění finanční odměnu 46 656 Kč.



Historicky prvním oceněným se stal učitel matematiky, fyziky a finanční gramotnosti Jindřich Hašek ze Základní školy Krušnohorská v Karlových Varech, který se svým žákům věnuje na úkor svého osobního volna a nad rámec své pracovní doby. Některé děti z nižších příjmových skupin dokonce podporuje z vlastních peněz. Jezdí společně například na exkurze, matematické tábory, rafty.



„Snažím se, aby děti neznaly jenom školu a domov, ale aby poznaly život také z jiné stránky,“ uvedl před časem pro Deník Jindřich Hašek. Na slavnostní ceremonii do Stavovského divadla pozvala nadace i ředitele ZŠ Krušnohorská Miroslava Peera. „Sice jsem se nemohl zúčastnit, ale jsem na učitele Haška patřičně pyšný. Je to pocta i pro nás všechny,“ neskrýval radost ředitel Peer.



Mezi dalšími oceněnými je například Otec Šebestián z Moravské Třebové, který pomáhá lidem bez domova. Vlasta Říhová z Havířova, která se stará o maminky v nouzi, nebo Miroslav Bouška z pražských Kobylis, který se věnuje opuštěným kočkám.



„Stává se, že dobré skutky bereme jako samozřejmost. My si myslíme, že si laskavci zaslouží pozornost a poděkování. Často do svých laskavostí dávají nejen čas, ale i peníze. Jsou inspirací pro své okolí. Máme velkou radost, že se nám ozývají lidé, kteří se na základě zhlédnutí videa o laskavci chtějí připojit a dělat také něco pozitivního. Založili jsme facebookovou skupinu Laskavost plodí laskavost a tam se tito lidé mohou potkat a propojit. Dlouhodobou vizí projektu je dostat laskavost do škol a firem,“ říká Dominika Vrkotová.