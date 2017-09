Místo hlavního architekta je podle opozice trafika

Karlovy Vary - Drahý přepych, nesmyslná megalomanie, vyhozené peníze. Takovými slovy kritizovala většina opozičních zastupitelů záměr města zřídit další příspěvkovou organizaci, a to Kancelář hlavního architekta.

KolonádaFoto: Deník/ Petr Przeczek

Karlovy Vary by tak byly po Praze a Brně třetím městem, které podobnou instituci zřizuje, a na zřízení této kanceláře už vyčlenily 300 tisíc korun.



Jenže město v podmínkách výběrového řízení, které na tento post vypsalo, nepožaduje, aby se soutěže zúčastnili pouze architekti a urbanisté.

„Chceme to zrušit, je to nesmysl, což pravidla výběrového řízení jenom dokazují,“ odmítl tento záměr zastupitel Jiří Kotek (ALTERNATIVA).



Tomu ale oponoval primátor Petr Kulhánek slovy, že soutěž nechalo město otevřenější kvůli tomu, aby z účasti nevyloučilo odborníky, kteří jsou vzděláni jinde než v České republice.



„Město hlavního architekta má. Nastavte pravidla a pracujte s ním. Toto je jen váš způsob politického intrikování,“ nedal se Jiří Kotek. Zastupitel Jaroslav Fujdiar (O co jim jde?!) už mluvil přímo:



„Máte to pro někoho připravené? Jinak byste v podmínkách soutěže striktně trvali na architektovi,“ vmetl vedení města do tváře. Také podle zastupitele Otmara Homolky (O co jim jde?!) je zbytečné tuto příspěvkovou organizaci zakládat.



„Stojí to miliony. Máme potenciál odborníků a nevyužíváme je,“ vyčetl radním i on.