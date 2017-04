Místo Vřídla tryskají u kolonády spory

Karlovy Vary - Minimálně o půl roku se už nyní zpozdila rekonstrukce Vřídelní kolonády. První etapu, tedy přesun tryskajícího horkého Vřídla před kolonádu, zvládl magistrát podle harmonogramu.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Ovšem práce na druhé etapě, která měla být zahájena letos v lednu, ještě ani nezačaly. Přesun krenotechnologie z podzemí pod kupolí Vřídla brzdí komunikace mezi vedením města a společností Sanatorium Astorie. Ta se zdráhá mít technologii poblíž svého lázeňského domu za bývalým Bílým lvem, a námitky tak řeší Krajský úřad Karlovarského kraje.



Vedení Astorie zdůrazňuje, že magistrát k celé záležitosti přistupoval a nadále přistupuje výhradně z pozice silnějšího a na Astorii je vyvíjen nátlak tím, že neudělí-li souhlas s vydáním stavebního povolení, dojde k zastavení dodávek vřídelní vody pro jednotlivé lázeňské domy a za viníka bude označena právě Astoria. „My chceme, jako všichni poskytovatelé lázeňské péče, aby se Vřídelní kolonáda opravila co nejrychleji. Nicméně tyto práce a související činnosti se dějí bezprostředně vedle našich objektů a pozemků, a proto jsme vznesli několik dotazů, nakolik práce ovlivní pohodlí a bezpečnost našich hostů. To je nejen naše právo, ale i povinnost,“ zdůrazňuje předseda představenstva společnosti Sanatorium Astoria Milan Krajovan.

Připomíná, že už od počátku nebyly nijak řešeny zcela oprávněné námitky Astorie. Už v době přípravy podkladů pro stavební řízení. Tomu mohl investor, tedy magistrát, potažmo Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád podle Milana Krajovana předejít.Sanatorium Astorie trvá na tom, že v rámci stavebního povolení nebyly investorem žádným způsobem doloženy dopady budoucí zamýšlené stavby na své okolí. Možný hluk a vibrace technologie krenotechniky, která má být umístěna v mobilních kontejnerech, jsou podle Astorie zcela nezpochybnitelné. To ale odmítá náměstek Čestmír Bruštík (nez.), který tvrdí, že nelze tyto věci odzkoušet a zjistit, zda hluk a vibrace by skutečně hosty rušily, protože nyní není jak. „Mobilní kontejnery nestojí a krenotechnologie do nich zavedena není,“ argumentuje.

Astoria má ale i další námitku. Navrhovaná dočasná stavba kontejnerů se nachází v těsném sousedství dřevěné budovy ve vlastnictví společnosti Sanatorium Astoria a vzdálenost mezi nimi je méně než jeden metr. „Ze strany investora nebyla dostatečně řešena otázka požární bezpečnosti k této dřevěné stavbě,“ namítá vedení společnosti Astoria. Podle vedení Astorie i podle judikatury Nejvyššího správního soudu se v daném případě jedná o tak zvanou systémovou podjatost, která nastane v případě, kdy úředník obecního úřadu rozhoduje o věci, na níž má stejná obec výrazný zájem.Úřad územního plánování a stavební úřad Karlových Varů tak podle Astorie neměl v dané věci vůbec rozhodovat, protože není právně nezávislý. „Ale to je už otázka čistě právní,“ dodává Krajovan.Podle primátora Petra Kulhánka (KOA) mají obě strany na dosavadní průběh jednání zjevně jiný náhled. „Dlužno říci, že ze strany Astorie bylo jednání vedeno dosud jen jejich právním zastoupením. Ze strany města bylo zřetelně deklarováno jak potřebné odhlučnění, tak dostatečné řešení požární bezpečnosti v souladu s platnými pravidly,“ vysvětluje stanovisko města primátor. Ten má na 12. dubna s předsedou představenstva Sanatoria Astoria Milanem Krajovanem domluveno jednání a věří, že na něm společně najdou uspokojivé řešení současné situace pro obě strany.