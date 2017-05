Mladí lidé tráví volný čas se seniory

Karlovy Vary - Senioři a dobrovolníci se společně setkávají a tvoří. Stejně tak senioři tráví svůj čas s dětmi, které nemají prarodiče nebo je mají příliš daleko.

Dobrovolníci hrají se seniory deskové hryFoto: Archiv

„Od roku 2014 realizuje naše centrum dobrovolnický program pro seniory," řekla vedoucí dobrovolnického centra Instand Romana Trutnovská.

Dobrovolníci z Instandu v Karlových Varech chodí za seniory do pečovatelských domovů, ale i do domů pro seniory v Ostrově, Chebu a Mariánských lázní. „Dobrovolníci hrají se seniory hry, chodí s nimi na procházky, povídají si a dokonce i společně vyrábějí různé vánoční nebo velikonoční dekorace. Probíhá také cvičení jógy," řekla Trutnovská. Hlavním cílem organizace je rozšířit tyto aktivity i do dalších domovů pro seniory a pečovatelských domovů.

Součástí projektu je také 3G. „V roce 2016 jsme začali realizovat program 3G, což doslova znamená Tři generace. Tento dobrovolnický program pracuje na principu přátelského vztahu dobrovolníka, kterému je padesát plus s dítětem a jeho rodinou," uvedla Trutnovská.

Cílem projektu je společné trávení volnočasových aktivit. „Dobrovolník naváže vztah s rodinou. Společně pak jezdí i na výlety. Ale vždy je na obou stranách, jak se vztah vyvine," vysvětlila Trutnovská.

