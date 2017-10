Mladí výtvarníci nejčastěji malovali Vřídlo nebo loketský a chebský hrad

Karlovarský kraj – Tryskající karlovarské Vřídlo, malebný hrad v Lokti nebo hrad v Chebu s mohutnou Černou věží. To byly nejčastější obrázky, které malovali mladí účastníci soutěže Moje nejoblíbenější místo v Karlovarském kraji.

OCENĚNÍ VÝTVARNÍCI. Hejtmanka Jana Vildumetzová při slavnostním vyhlášení výsledků krajské soutěže pro mladé.Foto: KK

Soutěž před prázdninami vyhlásila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a byla určená pro děti a mládež. Autorům šesti nejlepších prací tento týden hejtmanka předala ceny v podobě mobilních telefonů, tabletů a MP3 přehrávačů.

„Ačkoliv jsme se sešli, abychom vyhlásili vítěze výtvarné soutěže, ráda bych ze srdce poděkovala všem dětem, které se do ní přihlásily. Moc dobře si uvědomuji, kolik práce a úsilí je to stálo. Je vidět, že v našem regionu máme opravdu spoustu šikovných a nadaných malých výtvarníků,“ uvedla hejtmanka Vildumetzová.

Soutěž se konala v termínu od 1. května do 30. června. Děti měly podle zadání ztvárnit místo, které se jim líbí, kde se cítí dobře a kam se rády často vrací. Fantazii se rozhodně meze nekladly, a tak mohly využít libovolné výtvarné techniky. O tom, že je téma nadchlo, svědčil i vysoký počet došlých prací. Celkem jich bylo přihlášeno 186, což je oproti minulým ročníkům rekordní číslo.

Mezi pracemi dominovaly obrázky, nechyběly však ani trojrozměrné objekty a fotografie.

„Hodnocení bylo velmi náročné, přišla celá řada vynikajících děl. Ocenil jsem individuální přístup nejen k obecně známým námětům, ale i k těm, které jsou méně často zobrazovány. Důležitá pro mne byla vlastní invence autora bez vlivu dospělého,“ dodal ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec, který byl stejně jako v uplynulých ročnících porotcem soutěže.



Výsledky krajské výtvarné soutěže



Kategorie „Jednotlivci 6 – 10 let“

1. Matěj Cozma, 6 let, Karlovy Vary, název práce: Ruský kostel v podvečer

2. Karolína Kutheil, 8 let, Loket, název práce: Náš hrad Loket

3. Filip Švec, 9 let, Loket, název práce: Loketské náměstí



Kategorie „Jednotlivci 11 – 15 let“

1. Lucie Voháňková, 13 let, Karlovy Vary, název práce: Hrad Loket

2. Barbora Miličová, 13 let, Karlovy Vary, název práce: Rozhledna Cibulka

3. David Mag, 12 let, Cheb, název práce: Nádraží