Na heliportu Karlovarské nemocnice poprvé přistál armádní Sokol

Karlovy Vary – Pacienty teď čeká komfortnější převoz a vyšší naděje na záchranu života. Po dlouhých pěti letech totiž může na heliportu Karlovarské krajské nemocnice přistát helikoptéra, která unese až dva pacienty.

Helikoptéra Sokol Armády České republiky poprvé přistála na heliporstu Karlovarské krajské nemocniceFoto: Deník / Šmudlová Barbora

„Základní výhoda je, že pacienti, kteří od nás musí směřovat na nějaký speciální typ ošetření, ať už akutního nebo plánovaného, ale vyžadují letecký transport, nemusí být transportováni sanitou na letiště, překládáni do vrtulníku a složitě s menším komfortem transportováni do Plzně. V tuto chvíli je ten komfort poskytovaný přímo na místě. Samozřejmě to není jen komfort, ale především úspora času. V tuto chvíli obnáší transport do vrtulníku jednu minutu. V době, kdy to možné nebylo, obnášel minimálně půl hodiny,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. Díky tomu by se mohli pacienti z regionu vozit do karlovarské nemocnice. „Je tu možnost primárního směřování pacientů z regionu sem s některými typy poranění. Tato logistika se bude minimálně rok usazovat na rozumné spolupráci, tak aby z toho profitoval nejen pacient, ale i ostatní,“ řekl März.

Dříve se pacienti převáželi na letiště nebo k pumpě u Ohře. „Karlovarská krajská nemocnice má perfektní podmínky, které nám umožňují zrychlit přepravu pacientů z Karlových Varů na specializovaná pracoviště Plzeň, Praha, kam bude zapotřebí. Dříve se musela hledat posádka, která přepraví pacienta na heliport. Teď se to urychlilo minimálně o čtvrt hodiny,“ řekl plukovník Zdeněk Pašek, náčelník odboru Letecké záchranné služby urgentní medicíny Plzeň. A právě v Plzeňském a Karlovarském kraji se o leteckou záchrannou službu stará Armáda České republiky. Helikoptéra, která na střeše nemocnice přistála, se nazývá Sokol a váží 6,4 tuny. A právě proto byla nutná certifikace. „Na kraji jsme jednali s Úřadem pro civilní letectví, kde jsme zpracovali projekt a na základě toho projektu nám úřad dal opatření, která jsme tady uskutečnili. A na základě toho tady po pěti letech mohl přistát vrtulník o nosnosti vyšší než 3,5 tuny. Je to vrtulník, který může zachránit víc životů. Když se podíváme na úpravy, tak si nemyslím, že by byly tolik nákladné. Byla to částka 25 000 korun,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.