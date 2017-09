Na Karlovarsku by mohla vzniknout nová přehrada v Hlubocké Pile

Karlovarský kraj - Vodní plochy vznikají a zanikají průběžně. V posledních dvaceti letech v Karlovarském kraji ubylo pětaosmdesát hektarů rybníků, nádrží a řek.

Zatímco Chebsko eviduje nárůst o 350 hektarů a Sokolovsko o patnáct hektarů, na Karlovarsku vodních ploch ubylo. Zatímco v roce 1996 bylo na Karlovarsku 2971 hektarů vodní plochy, na konci loňského roku to bylo už jen 2651. Úbytek by mohla vykompenzovat nová přehrada v Hlubocké Pile.

Tam, kde stále ještě rybníky mají, se o ně snaží pečovat. Příkladem je například rybník ve Vernéřově. „Jednou z letošních investičních akcí ašské radnice jsou úpravy hráze, bezpečnostního přelivu a odtokového koryta na rybníku ve Vernéřově,“ informoval tiskový mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Stromy kolem rybníka už jsou vykácené a do konce letošního roku by měl být zrekonstruovaný celý rybník. „Úpravy hráze jsou nutné kvůli tomu, že povodňové riziko pod hrází rybníka skutečně hrozí. Je způsobeno nedostatečnou kapacitou bezpečnostního přepadu nádrže a současně nedostatečnou bezpečností díla samotného rybníka,“ přiblížil rekonstrukci Milan Vrbata. A jaké práce se v rámci úprav uskuteční? „Na hrázi dojde na urovnání koruny, opravu lávky a potrubní jámy s prahem, bezpečnostní přeliv bude demontován a bude vybudován nový přeliv s mostkem. V rámci projektu je naplánováno také dorovnání nivelity hráze a upraví se odtokové koryto od vypouštěcího zařízení a také okolí hráze,“ řekl mluvčí. Celá akce vyjde radnici na více jak čtyři miliony korun bez daně z přidané hodnoty.

Opravy se dočkal Mlýnský rybník v Hranicích. Kvůli ohroženým druhům obojživelníků, žijícím v této lokalitě, bylo nutné vybudovat záchytné tůně. Na Mlýnském rybníku se zpevnila celá hráz, která byla zarostlá nálety a celkově na ní byl znát zub času. Bývalý splav nahradil bezpečnostní přeliv vzhledem připomínající kaštanový splav. Přibylo také nové zábradlí podél hráze a pískový chodník.

POMŮŽE PŘEHRADA?

Ministerstvo životního prostředí v prohlášení vlády z února 2014 uvedlo, že do poloviny roku 2016 připraví strategii pro konkrétní projekty zadržování vody v krajině, revitalizaci vodních toků a údolních niv, důsledné ochrany spodních vod a podobně. Jedním z projektů je i výstavba přehrady Hlubocká Pila, která se nachází ve vojenském újezdu Hradiště. Potenciální objem nádrže 9,4 milionu metrů krychlových může být významným vodním zdrojem pro zásobování pitnou vodou především v oblasti Žatecka, ale i rozsáhlého území na rozhraní Karlovarského a Ústeckého kraje. Přehrada může vyřešit současné problémy s nedostatkem vody a při realizaci vznikne řada pracovních příležitostí.

Po dobu přibližně osmi let může dát práci zhruba čtyřem tisícům lidí. Chod nádrže a zprovoznění rybích sádek zajistí v budoucnu dlouhodobě místa pro asi 100 lidí. Toto ekologické dílo by lákalo i milovníky turismu a regionům by jejich zájem přinesl další nemalé peníze.

A CO U SOUSEDŮ?

Rybník mají po mnoha letech znovu v Novém Sedlišti na Tachovsku. Zde kdysi rybník byl, ale protrhla se hráz a nikdo už ji neopravil. „Koupili jsme hráz, později i plochu rybníka. Byl zarostlý, že ani nebylo poznat, že tu kdysi byla voda. Několik let trvalo, než se nám podařilo hráz opravit a rybník dovést do dnešní podoby,“ popisuje starostka Jitka Valíčková vodní plochu, která nyní čeká na kolaudaci. Obnova vyšla přibližně na milion korun a obci pomohla ministerská dotace.