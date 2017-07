Na Západočeských dnech zdraví NEMOS vám změří hladinu cukru

Karlovy Vary – Západočeské dny zdraví NEMOS se budou konat v sobotu 24. června od 10 do 16 hodin v karlovarském obchodním centru Varyáda. Můžete si zde, mimo jiné, nechat změřit hladinu cukru v krvi a zjistit, zda nejste ohroženi diabetem.

Mudr. Milena SkuhrováFoto: Deník / Meluzin Vladimir

Více k tomuto tématu promluvila MUDr. Milena Skuhravá, lékařka NEMOS AMBULANCE.



Probíhá i ve vaší ambulanci dispenzarizace diabetiků?

Samozřejmě, téměř každá moderní ambulance praktického lékaře si své nekomplikované diabetiky dispenzarizuje. To znamená, hned po primozáchytu diabetu II. typu zahájíme léčbu a pacienty si pravidelně s frekvencí jednou za 3 měsíce zveme na kontroly. Jednou ročně provádíme velké vyšetření, které sestává z EKG, vyšetření očního pozadí, velké laboratoře, klinické vyšetření je samozřejmostí při každé prohlídce. Stejně tak je samozřejmostí řešení dalších komorbidit – arteriální hypertenze, obezity, dyslipidemie atd.



Jakým lékem začínáte léčbu? Jak pacienti tento lék snášejí?

Lékem první volby dle doporučených postupů je metformin, léčba diabetu mellitu pouze dietou je již jen přežitek, ideální je postupná titrace léku nejlépe do dávky 2000 mg, výjimečně pak přistupujeme k max. dávce 3000 mg, vhodnější se pak jeví nejít do maximální dávky a spíše již přidat další lék do kombinace. Snášenlivost metforminu je všeobecně celkem dobrá, někdy se mohou vyskytnout příznaky jako tlaky v břiše, průjem, plynatost, nechutenství, pak volíme formu s postupným uvolňováním, někdy je ale nutné od léčby metforminem ustoupit ve prospěch jiných antidiabetik.

Jsou pacienti ukáznění stran léčby?

Především je důležité pacientům vše důkladně vysvětlit, probrat otázku léčby, nutnosti pravidelné dispenzarizace, dodržování režimových opatření. Pravidelný pohyb, redukce hmotnosti. Jen tak může dojít k ideální spolupráci pacienta s lékařem, a tedy i ideální kompenzaci diabetu. Diabetes mellitus je onemocnění, které je zákeřné tím, že přichází plíživě a může se projevit až pozdními komplikacemi. Proto je tak důležité dodržovat kontroly u svého praktického lékaře v rámci pravidelných preventivních prohlídek, na které má každý občan nárok každé 2 roky. Nezřídka kdy se nám stane, že právě diagnosu diabetus odhalíme při těchto prohlídkách, aniž by pacient vůbec tušil, že nějakou chorobou může trpět.