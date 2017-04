Náročná soutěž důkladně prověří, co vše gymnazisté vědí o rocích strachu a naděje

Cheb - Léta strachu a nadějí. To je letošní téma krajského kola dějepisné soutěže gymnazistů, kterou již tradičně uspořádalo Gymnázium Cheb.

Patronem soutěže je manažer a pedagog Gymnázia Cheb Miroslav Stulák. Soutěž se uskutečnila v celkem 22 krajích v České republice a na Slovensku. V Chebu průběh soutěže v ostatních krajích monitorovali studenti Gymnázia Cheb.



„Přestože je soutěž proslulá mimořádnou náročností a podílejí se na ní nejvýznamnější čeští a slovenští historici, přihlásilo se do letošního ročníku rekordních 288 gymnázií obou zemí,“ sdělil pedagog Miroslav Stulák. „Na průběh soutěže dohlíželo 22 studentů chebského gymnázia, kteří byli s jednotlivými krajskými koordinátory ve spojení,“ podotkl Miroslav Stulák.



Krajské kolo soutěže trvalo celkem hodinu. Následně vyplněné testy převezmou odpovědní učitelé ve všech krajích a odešlou je už opravené a vyhodnocené na Gymnázium Cheb. Z krajského kola vzejde 75 postupujících studentů do chebského finále, které se uskuteční 23. listopadu letošního roku. „Všem 22 krajským koordinátorům jsem odeslal obálku, ve které byly další tři obálky. V jedné jsou samotné testy pro studenty, ve druhé jsou správné odpovědi a do třetí obálky vloží pedagogové vyplněné testy od studentů a zašlou nám je zpět k archivaci do Chebu. Jestli studenti v krajském kole uspějí anebo ne, zjistí pedagogové ještě ten den,“ vysvětlil Miroslav Stulák.



Soutěž se v Chebu koná již od roku 1992. Letos se bude soutěžit o znalosti dějin z let 1949 1967. Rozpočet prvního ročníku v roce 1992 byl zhruba 3 000 korun, rozpočet posledního jubilejního 25. ročníku v roce 2016 byl již zhruba 830 krát větší, a to tedy 2 500 000 korun. Krajská kola probíhají v ČR v českém jazyce a na Slovensku ve slovenském jazyce, ve finále je zhruba 70 procent otázek v češtině, zbytek ve slovenštině. Na vypracování testů se podílejí respektovaní univerzitní profesoři, v posledních letech například Jan Rychlík, Jaroslav Šebek a významný slovenský historik Roman Holec.