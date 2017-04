Nečekají. V Ostrově plánují změnit koalici i starostu

Ostrov – Kdo stane ve vedení Ostrova pro příští volební období po odvolané radě města a starosty Pavla Čekana (ČSSD)? To rozhodnou ostrovští zastupitelé, kteří ve středu 12. dubna na radnici dokončí přerušené jednání z minulé středy.

Pavel ČekanFoto: Vladimír Meluzín

Podle informací Jana Bureše (ODS) je koalice už předjednaná a kromě této strany by jejími členy měla být znovu ČSSD, ovšem pouze platforma, která se postavila proti starostovi Čekanovi, hnutí Ostrováci. cz, Strana Svobodných občanů a Starostové a nezávislí. „Programové priority jsme si už předjednali. Dnes by tedy měla být podepsána nová koaliční smlouva,“ vysvětlil Jan Bureš. Starostou by měl být zvolen současný místostarosta Josef Železný ČSSD).

„Tato strana volby vyhrála a my to respektujeme,“ uvedl Jan Bureš. I přes dohody budoucích koaličních partnerů se dá na zastupitelstvu čekat znovu ostrá výměna názorů, a velmi rušno bude odpoledne zřejmě i před městským úřadem. Zde se sejdou příznivci Čekanova odvolání, kteří se svolávají pod heslem ´Přijďte podpořit právo opozice na odvolání starosty´, ale i Ostrováci s rozumem, jak se nazývají, kteří Čekana podporují a s jeho odchodem z postu starosty nesouhlasí.

Ostrovské zastupitelstvo začíná ve středu v 15 hodin.