Nejdečtí rozhodnou, zda mají územní studie šanci

Nejdek - V Nejdku bude veřejnosti představena prezentace územní studie hned pro dva projekty. Pro centrum revitalizace nábřeží Rolava a náměstí Karla IV. před kostelem svatého Martina a územní studie Křížového vrchu a rozvoje městského lesoparku.

V Nejdku se představí dvě nové studie.Foto: Archiv:Deník

„Smyslem studie nábřeží je prověřit potenciál území, které je v současnosti opomíjené," uvedl poživatel územních studií Jaromír Trtík.

Nábřeží Rolavy by mělo ukázat, zda se z něj stane místní skvost, nebo zůstane nezajímavou součástí města. Výsledkem plánu by mělo být začlenění pobřeží a prostoru před kostelem svatého Martina do života města a jeho centra. Do budoucna by mělo být využíváno pro praktické účely a zvýšit atraktivitu Nejdku jako takového.

Druhý návrh se týká lesoparku. Zkoumá možnosti jeho rozvoje. Přestože takzvaný „Křížák" je už dnes oblíbeným místem, které lidé často navštěvují. Stal se cílem jejich výletů a procházek. Teď se hledá způsob, jak ho ještě více zatraktivnit a přitom nenarušit smysl jeho dlouhodobého účelu jako křesťanského symbolu křížové cesty. A přitom o lesopark vzbudit zájem místních obyvatel i turistů.

„O potenciálu lesoparku se ví už delší dobu. Ten nápad pouze spal. Teď se vytáhla stará myšlenka, kterou se snažíme zrealizovat," doplnil Trtík. Práce na obou studiích trvaly téměř rok a teď se uvidí, zda budou mít úspěch, či ne.

Právě výsledek snahy by měl být vidět na promítání ve středu 15. února od 17 hodin v kinokavárně.





Přečtěte si také:

Nejdek v budoucnu vylepší cyklostezku