Nejdek v budoucnu vylepší cyklostezku

Nejdek - Úspěšný projekt Karlova stezka pokračuje. Tentokrát jde o Karlovu stezku II, do které se zapojilo i město Nejdek jako kooperační partner podílející se na rozvoji stezky pro cyklisty.

Ilustrační fotoFoto: Deník

„Naším cílem je vylepšení významné turistické trasy. V současnosti jsou úseky, které vedou po silnicích třetí třídy, kde jezdí auta 90 kilometrů v hodině. Jsou tam zatáčky a horizonty. Není dobré, aby cyklisté jezdili v normálním provozu. Chceme pro ně skutečnou cyklostezku," sdělil starosta Lubomír Vítek. Karlova stezka je společným projektem Svobodného státu Sasko a České republiky, který započal v roce 2014 a měl by pokračovat až do roku 2020. Návrh na vytvoření mezinárodní stezky se ujal. Tato mezinárodní trasa vede přes Karlovy Vary, Novou Roli, Nejdek, Nové Hamry, Eibenstock, Aue až do Chemnitz. Úsek trasy, který je součástí Karlovy stezky II, vede v údolí Rolavy, pak se dostává na komunikace. Ze sídliště Rolavská je vedena po ulicích a podél chodníku k poliklinice. Odtud se dostává do centra Nejdku. Podél nábřeží s napojením na ulici Karlovarská odbočuje do areálu firmy Vlnap a pokračuje ke staré čističce odpadních vod. Zde se předpokládá novostavba smíšené stezky k fotovoltaické elektrárně.

Odtud stezka odbočuje zpět k řece, s napojením na asfaltovou cestu, s propojením na sídliště Okružní. Zbytek úseku jde po komunikacích v části Suchá a končí u nové odbočky k čističce odpadních vod. Město by mělo v následujících dvou letech vypracovat studii proveditelnosti, která by měla sloužit jako podklad pro další projektovou přípravu a pro vydání stavebního povolení.