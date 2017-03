Nejen zahrádkáři mohou jásat, vody v podzemí je dost

Karlovarský kraj - Tolik vody, kolik je v posledních dnech v podzemí, tu dlouho nebylo. Dostatečná sněhová pokrývka a pozvolné odtávání sněhu pomohly naplnit chybějící stavy vody v podzemí. Letos by tak nemělo hrozit extrémní sucho jako v uplynulých letech.

Lidem v kraji letos nehrozí extrémní sucho.Foto: Deník / Taneček David

„Podzemní vody je v současnosti dostatek,“ sdělil klimatolog Rudolf Kovařík ze Šindelové. „Hodně se na tom podepsala letošní zima, která byla, co se týče sněhové pokrývky, dostatečná, a následně tomu napomohl i fakt, že se téměř všechen sníh při tání dostal do půdy,“ vysvětlil Rudolf Kovařík.



Důkazem toho, že voda ze sněhu skončila v podzemních rezervoárech, je to, že nikde v regionu nenastaly ani žádné velké záplavy, voda z tajícího sněhu se tak stihla téměř všechna vsáknout. „To, že sníh postupně roztával a oteplovalo se postupně, napomohlo k tomu, že půda se dokázala dostatečně připravit na vsakování vody, a to i přesto, že během ledna byla výrazně promrzlá,“ okomentoval Rudolf Kovařík.



Během prosince spadlo v Karlovarském kraji celkem 110 procent celkového průměru srážek, a v lednu dokonce 120 procent. I přes tyto pozitivní prognózy není vyhráno.



„Teď bude hodně záležet na dalším vývoji počasí, na dalších dešťových srážkách, na tom, jestli nastanou v létě velká horka, která by mohla podzemní zásoby vody ohrozit,“ upozornil Rudolf Kovařík.



Pokud tedy budou letos dešťové srážky dostatečné a budou se vsakovat do půdy, celkový vláhový deficit bude malý.